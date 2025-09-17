ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! આ તારીખથી ગુજરાતનું હવામાન ભયંકર રીતે કરવટ લેશે! 28 જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી
Ambalal Patel forecast: આગામી દિવસોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. જોકે, આ વરસાદ સાર્વત્રિક નહીં હોય અને રાજ્યના માત્ર 40 થી 50 ટકા વિસ્તારોમાં જ તેનો લાભ મળશે. આગાહી પ્રમાણે આજથી લઈને આગામી 22 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં વરસાદ થવાનો છે. અમદાવાદમાં પણ આ આ દરમિયાન વરસાદ થવાની સંભાવનાઓ છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે, જેથી આગામી 24 કલાક દક્ષિણ ગુજરાત માટે ભારે રહેવાના છે.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ સક્રિય થશે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 24 કલાક માટે વલસાડ, નવસારી, અને તાપી જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામી રહ્યો છે. ગુજરાતમાંથી ચોમાસાએ હજુ વિદાય લીધી નથી અને હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આજે આ વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ
ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાંથી ચોમાસાની સત્તાવાર વિદાય થઇ ગઇ છે. જો કે છતાં આગામી સાત દિવસ સુધી ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં જોવા મળશે મુશળધાર વરસાદ. દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં ધોધમારની આગાહી છે. 17 સપ્ટેમ્બર, બુધવારે પણ કેટલાક જિલ્લામાં યલો એલર્ટ છે. તે પ્રમાણે બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરુચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયાં સ્થળે હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
17થી 20 સપ્ટેમ્બરે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદ થશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 1 થી 4 ઈંચ વરસાદ આવી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. આવામાં વરસાદ ચઢશે ત્યાં પડશે તેવી સ્થિતિ સર્જાશે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, નવરાત્રિ દરમિયાન ઝરમર વરસાદ અને વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. નવરાત્રિ દરમિયાન વરસાદ અને ગરમીનો માહોલ રહેશે. આમ, વરસાદ નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓની મજા બગાડી શકે છે. આ ઉપરાંત ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. જ્યારે અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવા કે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
નવરાત્રિ દરમિયાન વરસાદ સાથે ગરમીનો માહોલ પણ રહેશે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે ગાજવીજ વરસાદી ઝાપટા પડશે. સપ્ટેમ્બરના અંતમાં ચોમાસાની વિદાય છતાં વરસાદ રહી શકે છે. કારણ કે, ઓક્ટોબરમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બનશે. દેશભરમાં નૈઋત્ય ચોમાસાની વિદાયનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 25 સપ્ટેમ્બરથી વડોદરા, દક્ષિણ ગુજરાત માં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે છે. છઠ્ઠા નોરતાથી દશેરા સુધી ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગરબાના આયોજકો અને ખેલૈયાઓએ સાવચેત રહેવું જરૂરી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સક્રિય થયેલી વરસાદી સિસ્ટમ નવરાત્રિ દરમિયાન પણ અસરકારક રહી શકે છે. ભારે વરસાદના કારણે ખુલ્લા મેદાનોમાં યોજાતા ગરબાના કાર્યક્રમો રદ થઈ શકે છે અથવા તો તેમને ઇન્ડોર સ્થળોએ ખસેડવા પડી શકે છે. અમદાવાદ જેવા શહેરોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને હળવા ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. ગરબાના આયોજકોએ વરસાદથી બચાવ માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવી પડશે. ખાસ કરીને વોટરપ્રૂફ શેડ અને સ્ટેજની વ્યવસ્થા કરવી અનિવાર્ય બનશે, જેથી ખેલૈયાઓ અને કલાકારોને કોઈ તકલીફ ન પડે. વરસાદના કારણે ગરબાના શોખિનોનો ઉત્સાહ થોડો મંદ પડી શકે છે.
સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાંથી ચોમાસું વિદાય લેશે
હવામાન વિભાગના આંકડા પ્રમાણે 15મી સપ્ટેમ્બરથી ચોમાસુ વિદાય લઈ લેતું હોય છે. રાજસ્થાનના પશ્ચિમ ભાગોમાં ચોમાસાએ વિદાય લઈ લીધી છે. ગુજરાતમાં પણ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાંથી ચોમાસું વિદાય લઈ શકે છે. જો કે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં હવે મેઘરાજા રોકાણ કરી શકે છે. આગામી સાત દિવસ સુધી વિવિધ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સુરત, વલસાડ, જૂનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગર જેવા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન ગરબા આયોજકોએ ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. જો કે, મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે, એટલે થોડી રાહત મળી શકે છે.
