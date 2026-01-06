ગુજરાતીએ અમેરિકામાં રચ્યો ઈતિહાસ! કોણ છે પુલકિત દેસાઈ, જેઓ ન્યૂજર્સીના પ્રથમ ભારતીય મેયર બની ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું
Pulkit Desai makes history as Parsippany mayor : મૂળ ગુજરાતી પુલકીત દેસાઈને અમેરિકામાં મોટી જવાબદારી. ન્યુજર્સીના પાર્સિપની શહેરના મેયર બન્યા પુલકીત દેસાઈ
ઐતિહાસિક જીત, ઈતિહાસ રચ્યો
અમેરિકામાં ગુજરાતી મૂળના પુલકિત દેસાઈ પાર્સિપની (ન્યુ જર્સી)ના પ્રથમ ભારતીય-અમેરિકન મેયર બની ઈતિહાસ રચ્યો છે. યુએસ મરીન વેટરન અને ટેક પ્રોફેશનલ પુલકિત દેસાઈએ રેઝર-થિન ચૂંટણી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. 3 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ તેઓએ પાર્સિપનીમાં પ્રથમ ભારતીય-અમેરિકન અને એશિયન અમેરિકન મેયર તરીકે શપથ લીધા છે. પુલકિત દેસાઈને ડેમોક્રેટ પાર્ટી તરફથી જીત મળી છે. ટાઉનશિપમાં ડેમોક્રેટ મેજોરિટી પણ બની. સ્માર્ટ ડેવલપમેન્ટ, ઓવરક્રાઉડિંગ રોકવું, ટ્રાન્સપરન્સી અને એકાઉન્ટેબિલિટી એ તેમનો મુખ્ય એજન્ડા હતો. પાર્સિપનીમાં મોટી ઇન્ડિયન-અમેરિકન પોપ્યુલેશન ધરાવતા લોકોાં આ જીત એક મોટો માઈલસ્ટોન સાબિત થશે.
કોણ છે પુલકિત દેસાઈ?
ન્યૂ જર્સીના પારસિપ્પનીમાં ઇતિહાસ રચતા પુલકિત દેસાઈએ શનિવારે મેયર તરીકે શપથ લીધા. યુએસ મરીન અનુભવી અને ટેકનોલોજી ઉદ્યોગના લાંબા સમયથી સભ્ય, દેસાઈ આ પદ સંભાળનારા પ્રથમ ભારતીય-અમેરિકન અને પ્રથમ એશિયન-અમેરિકન છે. દેસાઈનું ઉદ્ઘાટન પારસિપ્પની મ્યુનિસિપલ બિલ્ડીંગ ખાતે એક ભાવનાત્મક સમારોહમાં થયું હતું. જેમાં તેમના પરિવાર, સ્થાનિક સમુદાય અને ન્યૂ જર્સીના ચૂંટાયેલા ગવર્નર માઇકી શેરિલ હાજર રહ્યા હતા. શપથ ગ્રહણ સમારોહનું સંચાલન સ્ટેટ સેનેટર રાજ મુખર્જી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. પુલકિત દેસાઈ મૂળ ગુજરાતના વલસાડના રહેવાસી છે.
પુલકિત દેસાઈ ન્યૂજર્સીમાં કેટલા પોપ્યુલર છે
મૂળ ગુજરાતના દેસાઈએ છ વર્ષ સુધી યુએસ મરીન કોર્પ્સમાં સેવા આપી છે. તેઓએ ઓપરેશન્સ ડેઝર્ટ શીલ્ડ અને ડેઝર્ટ સ્ટોર્મ દરમિયાન પોતાની ફરજો બજાવી હતી. લશ્કરી સેવા પછી, તેમણે લગભગ ત્રણ દાયકા સુધી ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં કામ કર્યું, સાયબર સુરક્ષા અને વૈશ્વિક IT સિસ્ટમ મેનેજમેન્ટમાં અનુભવ મેળવ્યો. હવે, તેઓ આ અનુભવને નાગરિક વહીવટમાં પારદર્શિતા અને સારા શાસનમાં રૂપાંતરિત કરવા માંગે છે.
80 મતોથી પુલકિત દેસાઈનો ઐતિહાસિક વિજય
પુલકિત દેસાઈનો વિજય અમેરિકાના પારસિપ્પનીના રાજકીય ઇતિહાસમાં સૌથી રસપ્રદ સ્પર્ધાઓમાંનો એક હતો. નવેમ્બર 2025ની ચૂંટણીમાં, તેમણે રિપબ્લિકન ઉમેદવાર અને વર્તમાન મેયર જેમ્સ બાર્બેરિયોને માત્ર 80 મતોથી હરાવ્યા. પ્રથમ ગણતરીમાં બાર્બેરિયોની લીડ હતી, પરંતુ જ્યારે મોરિસ કાઉન્ટી બોર્ડ ઓફ ઇલેક્શન્સે વોટ-બાય-મેઇલ અને પ્રોવિઝનલ બેલેટની ગણતરી કરી, ત્યારે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. અંતિમ પરિણામમાં, દેસાઈને 9,978 મત મળ્યા, જ્યારે બાર્બેરિયોને 9,898 મત મળ્યા.
