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અષાઢ ગુપ્ત નવરાત્રી પર ચમકશે આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, ધનલાભ અને કરિયરમાં પ્રગતિના ખુલશે દ્વાર!

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 15, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:30 PM IST

Ashadha Gupt Navratri 2026 Effect On Rashi: આ વર્ષે અષાઢ ગુપ્ત નવરાત્રિ 4 રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકાવશે અને જાતકોને ધનલાભની તક મળશે. કરિયરમાં ઝડપથી સફળતા પ્રાપ્ત થશે.
 

ગુપ્ત નવરાત્રિ1/6

ગુપ્ત નવરાત્રિ

Ashadha Gupt Navratri 2026: નવરાત્રિનું પર્વ હિંદુઓ માટે મુખ્ય પર્વમાંથી એક છે. આમ તો વર્ષમડાં 4 નવરાત્રિ આવે છે પરંતુ તેમાંથી બે પ્રત્યક્ષ અને બે ગુપ્ત નવરાત્રિ હોય છે. અષાઢ મહિનામાં ગુપ્ત નવરાત્રિ આવે છે, જેનો પ્રારંભ આજથી થઈ ગયો છે. જાણો આ ગુપ્ત નવરાત્રિ કઈ રાશિના જાતકો માટે લાભકારી રહેશે.

સૌભાગ્ય અને સુખના દિવસો2/6

સૌભાગ્ય અને સુખના દિવસો

આ વર્ષે આજ એટલે કે 15 જુલાઈ 2026થી ગુપ્ત નવરાત્રિ શરૂ થઈ ગઈ છે. નવરાત્રિની શરૂઆત પુષ્ય નક્ષત્રમાંથી છે. આવો જાણીએ કઈ ચાર રાશિઓ માટે આ ગુપ્ત નવરાત્રિ શુભ સાબિત થશે.

મેષ રાશિ3/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે અષાઢ મહિનાની ગુપ્ત નવરાત્રિ શુભ સંકેત લાવી છે. અટવાયેલા કામ પુરા થશે. નોકરી અને વેપારમાં સમસ્યાનો અંત આવશે. આર્થિક સ્થિતિની સંભાવના છે અને પરિવારમાં ખુશીઓનો માહોલ રહેશે. કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે.

મિથુન રાશિ4/6

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે અષાઢ ગુપ્ત નવરાત્રિ સારો સમય લાવશે. પ્રગતિનો માર્ગ ખુલશે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. જે ઉપલબ્ધિ માટે દિવસ-રાત મહેનત કરી રહ્યાં છો તેનું ફળ મળશે. શરીરમાં નવી ઉર્જા આવશે અને મનનો ઉત્સાહ રહેશે.

કન્યા રાશિ5/6

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના લોકો માટે આ ગુપ્ત નવરાત્રિ આર્થિક પ્રગતિનો માર્ગ ખોલશે. પૈસાનો વરસાદ થશે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી સમસ્યાનો અંત આવશે. મહેનતનું ફળ મળશે. કોઈ નવા કામની શરૂઆત કરવા માટે આ સમય સારો છે.

તુલા રાશિ6/6

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના લોકો માટે અષાઢ ગુપ્ત નવરાત્રિ મોટી ખુશીઓ લાવશે. આત્મવિશ્વાસ અને સાહસમાં વધારો થશે. વેપારમાં લાભ માટે સમય અનુકૂળ છે. ઘરમાં કોઈ માંગલિક કાર્યક્રમનું આયોજન થઈ શકે છે. સામાજિક સ્તર પર માન-સન્માનમાં વધારો થશે.

TAGS:
Ashadha Gupt Navratri 2026
Ashadha Gupt Navratri

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