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Hemoglobin: એક મુઠ્ઠી ગોળ-ચણા, હિમોગ્લોબીન વધારવાની સૌથી સસ્તી અને અસરકારક દવા

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 22, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:58 PM IST

Gud Chana For Hemoglobin: જો શરીરમાં હિમોગ્લોબીન ઓછું હોય તો તેને વધારવાનો સૌથી જૂનો અને અસરકારક ઉપાય છે રોજ એક મુઠ્ઠી ગોળ ચણા ખાવા. ગોળ અને ચણા એટલે કે દાળિયા ખાવાથી શરીરમાં લોહી કઈ રીતે વધે ચાલો તે પણ તમને જણાવીએ.
 

લોહીની ઊણપ1/6

લોહીની ઊણપ

ઘણા લોકોનું હીમોગ્લોબિન લેવલ ઓછું હોય છે. લોહીની ઊણપ કે આયરનની ખામીની સમસ્યા મહિલાઓમાં અને બાળકોમાં વધારે જોવા મળે છે. શરીરમાં હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય તો શરીરના અંગો સુધી પર્યાપ્ત માત્રામાં ઓક્સીજન પહોંચતું નથી.   

લોહી ઓછું હોય2/6

લોહી ઓછું હોય

લોહી ઓછું હોય તો દાદી-નાની ગોળ અને દાળિયા ખાવાની સલાહ આપે છે. કહેવામાં આવે છે કે તેનાથી લોહી વધે છે. પરંતુ ઘણા લોકોને એ જાણવું હોય છે કે ગોળ અને દાળિયા શરીરમાં કેવી રીતે લોહી વધારે છે ? તો ચાલો તમને જણાવીએ આ કામ કેવી રીતે થાય છે.   

ગોળ-ચણા 3/6

ગોળ-ચણા

હેલ્થલાઈન રિપોર્ટ અનુસાર 100 ગ્રામ ગોળમાં 8 થી 11 મિલીગ્રામ આયરન હોય છે સાથે જ ગોળમાં આયરન, મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમ પણ હોય છે. જ્યારે 100 ગ્રામ ચણા એટલે કે દાળિયામાં અંદાજે 4 થી 5 મિલીગ્રામ આયરન હોય છે. પરંતુ તેમાં પ્રોટીન 20 થી 22 ગ્રામ જેટલું હોય છે.   

શરીરમાં હીમોગ્લોબિન વધે 4/6

શરીરમાં હીમોગ્લોબિન વધે

શરીરમાં હીમોગ્લોબિન વધે તે માટે આયરનની જરૂર પડે છે. ગોળ અને ચણા બંને વસ્તુ આયરન આપે છે. ચણામાં પ્રોટીન હોય છે જે હીમોગ્લોબિન બનાવવામાં મદદ કરે છે. ગોળમાં રહેલા નેચરલ કંપાઉન્ડ આયરનને સારી રીતે એબ્સોર્બ કરવામાં મદદ કરે છે.   

એનિમિયા 5/6

એનિમિયા

જો કે કોઈ વ્યક્તિને ગંભીર એનિમિયા હોય તો ગોળ ચણા પર આધાર ન રાખવો જોઈએ. આ સ્થિતિમાં ડોક્ટરની જ સલાહ લેવી જોઈએ. સામાન્ય સ્થિતિમાં ગોળ-ચણા ખાવા હેલ્ધી રહે છે. ગંભીર સ્થિતિમાં યોગ્ય દવા લેવી જ હિતાવહ છે.   

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TAGS:
hemoglobin
jaggery
Health TIPS
ગોળ ચણા ખાવાના ફાયદા

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