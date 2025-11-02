3 નવેમ્બરથી બદલાઈ જશે આ રાશિઓનું કિસ્મત, ગુરુ અને શુક્ર બનાવશે કેન્દ્ર યોગ
Kendra Yog 2025 : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, 3 નવેમ્બરના રોજ ગુરુ અને શુક્ર એકબીજાથી 60 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી કેન્દ્ર યોગ બનશે. જેના કારણે આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને લાભ થઈ શકે છે.
Kendra Yog 2025 : શુક્ર 3 નવેમ્બરે ગુરુ સાથે સંયોગ બનાવશે, જેનાથી કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થશે. રાક્ષસોના ગુરુ અને દેવતાઓના ગુરુનું આ ખાસ સંયોજન ચોક્કસ રાશિઓને વિશેષ લાભ આપી શકે છે. ગુરુ-શુક્રની યુતિથી સર્જાતા કેન્દ્ર યોગથી કઈ રાશિઓ ભાગ્યશાળી બની શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
મિથુન રાશિ
આ રાશિના લોકો માટે ગુરુ-શુક્ર કેન્દ્ર યોગ ખૂબ જ અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. શુક્ર પાંચમા ભાવમાં અને ગુરુ બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. પરિણામે આ રાશિના લોકો નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભનો આનંદ માણી શકે છે. કારકિર્દીના ક્ષેત્રમાં તમારી મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. કર્મભાવ પર ગુરુના પ્રભાવને કારણે, તમને પ્રમોશન, સન્માન અને સારું વળતર મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં રોકાણ પણ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. ભવિષ્યમાં તમને સારો નફો મળી શકે છે.
મેષ રાશિ
આ રાશિના લોકો માટે કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ ઘણી રીતે ખાસ બની શકે છે. ગુરુ ત્રીજા ઘરમાં અને શુક્ર સાતમા ઘરમાં સ્થિત છે. પરિણામે, આ રાશિના લોકોને મુસાફરીથી નોંધપાત્ર ફાયદો થઈ શકે છે. ભાગ્ય ગૃહમાં ગુરુ ગ્રહનો સાતમો દ્રષ્ટિકોણ હોવાથી, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને ભાગ્ય ખૂબ જ સાથ આપી શકે છે. નોંધપાત્ર આવક પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કારકિર્દી ક્ષેત્રમાં શુભ પરિણામો શક્ય છે.
મીન રાશિ
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોની કુંડળીની વાત કરીએ તો, શુક્ર આઠમા ભાવમાં અને ગુરુ પાંચમા ભાવમાં રહેશે. પરિણામે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને પૂર્વજોની મિલકત અને વારસામાંથી નોંધપાત્ર લાભ મળી શકે છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ લાભ થવાની શક્યતા છે. સંગીત અને કલા સાથે સંકળાયેલા લોકોને પણ નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. નસીબ તેમના પક્ષમાં હોઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોના જીવનમાં લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓનો અંત આવી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
