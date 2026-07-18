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ગુરુ અસ્ત થતા જ આ રાશિવાળાઓની મુશ્કેલીઓ વધશે, 9 ઓગસ્ટ સુધીનો સમય ખુબ ભારે!

Written ByViral Raval
Published: Jul 18, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:56 PM IST

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં દેવગુરુ બૃહસ્પતિને સૌથી શુભ અને કલ્યાણકારી ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. તે જ્ઞાન, ધન, વિવાહ, સંતાન અને ધર્મના કારક છે. જ્યારે પણ ગુરુ અસ્ત થાય છે ત્યારે તેમનો પ્રભાવ નબળો પડે છે. જુલાઈ 2026માં ગુરુનું કર્ક રાશિમાં અસ્ત થવું એ એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ખગોળીય અને જ્યોતિષીય ઘટના છે. જે તમામ રાશિઓને પ્રભાવિત કરશે. 

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જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ 15 જુલાઈ 2026ના રોજ કર્ક રાશિમાં અસ્ત થયા છે અને 12 ઓગસ્ટ 2026 સુધી અસ્ત અવસ્થામાં રહેશે. જ્યારે ગુરુ અસ્ત થાય છે ત્યારે તેમની શુભ દ્રષ્ટિની અસર ઘટે છે. આ જ કારણ છે કે આ એક મહિનાના સમયગાળામાં લગ્ન પ્રસંગો, નવા ઘરનું નિર્માણ, ગૃહ પ્રવેશ જેવા માંગલિક કાર્યો કરવાની મનાઈ કરાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દરમિયાન શુભ કાર્યો કરવામાં આવે તો પૂર્ણ ફળ આપતા નથી. ગુરુના અસ્તથી બધી રાશિઓ પ્રભાવિત થશે પરંતુ કેટલીક રાશિઓએ ખાસ કરીને સાવધાની વર્તવાની જરૂર છે. 

(હોમ ઈમેજ અને આ તસવીર- AI Images)

કર્ક રાશિ2/5

કર્ક રાશિ

ગુરુ કર્ક રાશિમાં અસ્ત થયા છે આથી તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. માનસિક તણાવ વધી શકે છે. નિર્ણય લેવામાં ભ્રમની સ્થિતિ રહી શકે છે. રોકાણ કરતા બચો. 

(તસવીર- AI Image)

વૃશ્ચિક અને મીન રાશિ3/5

વૃશ્ચિક અને મીન રાશિ

આ રાશિઓ માટે આ સમય કાર્યસ્થળે પડકારો લાવી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ કે સહકર્મીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. ધૈર્ય રાખવું જરૂરી રહેશે. 

(તસવીર- AI Image)

મકર અને સિંહ રાશિ4/5

મકર અને સિંહ રાશિ

આર્થિક મોરચે આ સમય કપરો રહી શકે છે. ફાલતું ખર્ચા વધે તેવા સંકેત છે. બચતને સુરક્ષિત રાખો. 

(તસવીર- AI Image)

બચવાના ઉપાય5/5

બચવાના ઉપાય

આ સમયગાળા દરમિયાન ભગવાન વિષ્ણુ કે બૃહસ્પતિ દેવની નિયમિત પૂજા કરો અને "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवे नम:" મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. ગુરુ સંબંધિત ચીજો જેમ કે ચણાની દાળ, ગોળ, કે પીળા કપડાંનું દાન કરો. આ મહિને વાદ વિવાદથી બચો. તમારી વાણી પર કાબૂ રાખો. કોઈને પણ  કટુ શબ્દો બોલાવાથી બચો. તમારા ઘરના વડીલો અને શિક્ષકોનું સન્માન કરો કારણ કે તેઓ ગુરુના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ  ગણાય છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Guru Ast
astrology

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