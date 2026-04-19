21 એપ્રિલથી બદલાશે આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય, ગુરુ-ચંદ્ર ગોચર કરાવશે મોટો ફાયદો; થશે રૂપિયાનો વરસાદ!
Guru-Chandra Gochar: આ રાશિમાં ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિ 23 એપ્રિલ સુધી બનેલી રહેશે. બુધની રાશિ મિથુનમાં ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિથી કેટલીક રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ મળી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ચંદ્ર અને ગુરુની ચાલ ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. મનનો કારક ગણાતો ચંદ્ર ટૂંક જ સમયમાં મિથુન રાશિમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યો છે. આ રાશિમાં ગુરુ ગ્રહ પહેલાથી જ બિરાજમાન છે. ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ યુતિથી ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ થશે. ગજકેસરી રાજયોગ બનવાથી સફળતા, ધન, સુખ, સમૃદ્ધિ અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, 21 એપ્રિલ 2026ના રોજ બપોરે 01:00 વાગ્યે મિથુન રાશિમાં ચંદ્રનો પ્રવેશ થશે. મિથુન રાશિમાં ગુરુ અને ચંદ્રની આ યુતિ 23 એપ્રિલ સુધી રહેશે. આ યુતિના કારણે કેટલીક રાશિના જાતકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે મિથુન રાશિમાં ગુરુ-ચંદ્રની યુતિ કેવી રહેશે?
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિથી બનેલો ગજકેસરી રાજયોગ રોકાણ કરવા માટે સારી તકો લઈને આવ્યો છે. કમાણીમાં વધારો થવાના યોગ છે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે તમારા સંબંધો મજબૂત થશે. સમજદારી પૂર્વક કરિયર સંબંધિત નિર્ણયો લેવા વધુ સારા રહેશે. જીવનસાથીનો સહયોગ પણ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. તમારા માટે વાણી પર સંયમ રાખવો પણ વધુ હિતાવહ રહેશે.
મિથુન રાશિના જાતકો માટે મિથુન રાશિમાં ગુરુ-ચંદ્રની યુતિ કેવી રહેશે?
ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિથી બનેલો ગજકેસરી રાજયોગ મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવી રહ્યો છે. નસીબનો ભરપૂર સાથ મળશે. જીવનમાં ચાલી રહેલી મુશ્કેલીઓ ઓછી થવા લાગશે. આ દરમિયાન જાતકોને નોકરીમાં સફળતા મળવાની સાથે મિત્રોનો સંપૂર્ણ સહયોગ પણ મળી શકે છે. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં સુખ-શાંતિ અને પ્રેમના સંકેતો છે.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે મિથુન રાશિમાં ગુરુ-ચંદ્રની યુતિ કેવી રહેશે?
ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિથી બનેલો ગજકેસરી રાજયોગ કન્યા રાશિના જાતકો માટે લાભકારી માનવામાં આવી રહ્યો છે. તમને નવી નોકરીની ઓફર પણ મળી શકે છે. વેપારીઓ માટે આ સમય ખૂબ જ શુભ રહેવાનો છે. બિઝનેસમાં નફો થવાના યોગ છે. ઘર-પરિવારમાં શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. આર્થિક સ્થિતિ પણ સ્થિર રહેવાની છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
