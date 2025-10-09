48 કલાક બાદ આ જાતકોના સિતારા ચમકશે, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો, રાજા જેવું સુખ મળશે
Gajkesari Rajyog: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મનના કારક ચંદ્રમા જલ્દી મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી ગુરૂ બૃહસ્પતિની સાથે યુતિ કરી ગજકેસરી રાજયોગ બનાવશે. તેવામાં ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
ગજકેસરી રાજયોગ
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર નવગ્રહમાંથી ચંદ્રમા સૌથી ઝડપી ગતિએ ચાલનાર ગ્રહ છે. તે એક રાશિમાં આશરે અઢી દિવસ રહે છે. તેવામાં કોઈને કોઈ ગ્રહની સાથે યુતિ બનાવે છે, જેનાથી શુભ અને અશુભ યોગનું નિર્માણ થાય છે. તેવામાં ચંદ્રમા જલ્દી ગુરૂ સાથે યુતિ બનાવશે, જેનાથી શક્તિશાળી ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ થશે. વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 12 ઓક્ટોબરે સવારે 2 કલાક 24 મિનિટ પર ચંદ્રમા મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં પહેલાથી ગુરૂ બિરાજમાન છે, જેનાથી ગુરૂ અને ચંદ્રની યુતિથી ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ થશે. આ રાજયોગનું નિર્માણ થવાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ સાથે લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થવાની સાથે ધન-સંપત્તિમાં વધારો થશે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.
ક્યારે બને છે ગજકેસરી રાજયોગ?
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગજકેસરી રાજયોગનો અર્થ છે હાથીની પીઠ પર સવાર સિંહ. જ્યારે આ રાજયોગ બને છે તો જાતક બળશાળી, નિડર, સાહસી અને શક્તિશાળી હોય છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે ધનના કારક ગુરૂ અને મનના કારક ચંદ્રમાની યુતિ કે તેનો વિશેષ પ્રભાવ એક સાથે હોય છે.
મિથુન રાશિ
આ રાશિમાં ગુરૂ બૃહસ્પતિ અને ચંદ્રમાની યુતિ લગ્ન ભાવમાં થઈ રહી છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. આ રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેવાની છે અને ધન આગમનના ઘણા નવા સ્ત્રોત ખુલશે. આ સિવાય નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વધારો થશે, જેનાથી તમે કાર્યક્ષેત્રમાં સારા નિર્ણય લેવા અને બીજાનું માર્ગદર્શન કરવામાં સક્ષમ થશો. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થવાની સાથે તમે લક્ષ્ય હાસિલ કરવામાં સફળ થઈ શકો છો. તમે ભવિષ્ય વિશે કંઈક સારૂ વિચારી શકો છો. સમજી વિચારી અને વિવેકની સાથે આગળ વધશો તો સફળતા જરૂર મળશે.
ધન રાશિ
આ રાશિમાં ગુરૂ અને ચંદ્રમાની યુતિ સાતમાં ભાવમાં થવાની છે, જે જાતકો માટે દરેક ક્ષેત્રમાં અપાર સફળતા અને ઝડપથી પ્રગતિનો સંકેત છે. કરિયરની દ્રષ્ટિએ આ સમય શુભ સાબિત થશે અને ગજકેસરી રાજયોગને કારણે તમારા પ્રયાસોનું ફળ મળશે. વેપારમાં પણ સારો લાભ થવાની સંભાવના છે, વિશેષ કરી ભાગીદારીમાં ચાલતા વેપારમાં ડબલ લાભ થઈ શકે છે. સાથે પ્રભાવશાળી અને સફળ લોકો સાથે તમારા સંબંધ મજબૂત થશે, જે તમારા વ્યાવસાય અને સામાજિક સ્થિતિ બંને માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. જો તમે નવો વેપાર શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમય અનુકૂળ રહેશે. જીવનના દરેક પાસામાં સુખ-શાંતિ રહેશે અને તમારા વ્યક્તિગત તથા વ્યાવસાયિક જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે. કુલ મળી આ સમય તમારા માટે સારો છે.
તુલા રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે ગજકેસરી રાજયોગ અત્યંત લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિમાં ગુરૂ અને ચંદ્રમાની યુતિ ભાગ્ય ભાવમાં બની રહી છે, જેનાથી ન માત્ર જાતકોને પ્રસિદ્ધિ મળશે પરંતુ સમાજમાં માન-સન્માન પણ મળશે. જીવનમાં નવા અવસરોના દ્વાર ખુલી શકે છે અને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી સમસ્યાનું સમાધન થઈ શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં સતત લાભ અને પ્રગતિની સંભાવના બનેલી રહેશે. તમારા બિઝનેસ કે કરિયરમાં જે નવા વિચાર તમે લાવશો તે સફળ રહેશે અને આર્થિક રૂપથી મજબૂત બની શકો છો. પરિવાર અને મિત્રોના સમર્થનથી તમે દરેક પડકારો પાર કરશો અને જીવનમાં નવી ઊંચાઈ મેળવશો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
