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18 સપ્ટેમ્બરે રાત્રે ગુરૂ-ચંદ્ર વચ્ચે બનશે રાશિ પરિવર્તન યોગ, કર્ક-ધન સહિત 4 રાશિઓને મળશે બમ્પર લાભ

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 16, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:52 PM IST

ગુરૂ અને ચંદ્રમા વચ્ચે 18 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે રાશિ પરિવર્તન યોગ બનશે. બે શુભ ગ્રહો વચ્ચે આ યોગ બનવાથી કેટલીક રાશિઓને શુભ ફળ મળી શકે છે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
 

રાશિ પરિવર્તન યોગ1/6

રાશિ પરિવર્તન યોગ

ગુરૂ અને ચંદ્રમા બંને જ્યોતિષના શુભ ગ્રહ છે. આ બંને વચ્ચે જ્યારે કોઈ યોગ બને છે તો કેટલીક રાશિઓને શુભ ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આવો શુભ યોગ 18 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે બનશે. રાત્રે 10 કલાક 45 મિનિટ પર ચંદ્રમા ગુરૂની રાશિ ધનમાં ગોચર કરશે, તો આ દરમિયાન ગુરૂ, ચંદ્ર ગ્રહ કર્ક રાશિમાં છે. તેવામાં બંને ગ્રહો એકબીજાની રાશિઓમાં હશે અને રાશિ પરિવર્તન યોગ બનશે. આ યોગને કારણે ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળશે.

કર્ક રાશિ2/6

કર્ક રાશિ

ચંદ્રમા તમારી રાશિના સ્વામી છે, તેથી ગુરૂ અને ચંદ્રમા વચ્ચે બનનાર રાશિ પરિવર્તન યોગથી તમે તમારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરી શકો છો. કાર્યક્ષેત્રમાં અધૂરા કામ આ દરમિયાન પૂરા થઈ શકે છે. માતા પક્ષના લોકોથી ધનલાભ મળી શકે છે. પ્રથમ ભાવમાં બેઠેલ ગુરૂ તમારો આત્મવિશ્વાસ વધારશે, જેના કારણે તમારા પ્રદર્શનમાં સુધાર થઈ શકે છે.  

કન્યા રાશિ3/6

કન્યા રાશિ

રાશિ પરિવર્તન યોગ દરમિયાન ગુરૂ તમારા અગિયારમાં ભાવ એટલે કે લાભ ભાવમાં હશે અને ચંદ્રમા સુખ ભાવમાં. તેથી તમારા માટે ગુરૂ-ચંદ્રનો આ યોગ ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના કારોબારીઓને સારી ડીલ મળી શકે છે, તો કેટલાક લોકો પોતાનું કામ શરૂ કરવામાં સફળ થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં ભાઈ-બહેનનો ભરપૂર સહયોગ મળી શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સારા ફેરફાર આવી શકે છે.

ધન રાશિ4/6

ધન રાશિ

ગુરૂ તમારી રાશિના સ્વામી છે અને 18 સપ્ટેમ્બરે ચંદ્રમા સાથે રાશિ પરિવર્તન યોગ બનાવશે. આ યોગને કારણે તમને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. તમારા વ્યવહારમાં સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. તમે તમારી વાણીથી લોકોને સામાજિક સ્તર પર પ્રભાવિત કરી શકો છો. આર્થિક રૂપથી ઉન્નત્તિના માર્ગે અગ્રેસર થઈ શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા મળવાનો યોગ છે.

મીન રાશિ5/6

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકોના પંચમ ભાવમાં ગુરૂ અને દસમાં ભાવમાં ચંદ્રમા, રાશિ પરિવર્તન યોગ દરમિયાન બિરાજમાન રહેશે. આ યોગને કારણે તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતા વધી શકે છે. તમે યોગ્ય સમયે સાચા નિર્ણય લેવામાં સફળ થઈ શકો છો. તમારા અટવાયેલા કાર્યોમાં પણ ગતિ મળવાનો યોગ છે. બેરોજગાર લોકોને નોકરી મળી શકે છે. ઉધાર આપેલા નાણા પરત મળતા આર્થિક સ્થિતિ સુધરી શકે છે.  

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ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

TAGS:
rashi parivartan yog

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