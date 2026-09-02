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  • /7 સપ્ટેમ્બરથી આ 4 રાશિઓનું નસીબ ચમકશે, શક્તિશાળી ગજકેસરી યોગ કરાવશે બંપર આકસ્મિક ધનલાભ!

7 સપ્ટેમ્બરથી આ 4 રાશિઓનું નસીબ ચમકશે, શક્તિશાળી ગજકેસરી યોગ કરાવશે બંપર આકસ્મિક ધનલાભ!

Written ByViral Raval
Published: Sep 02, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:38 AM IST

Gajkesari Yog: આ મહિનાની 7મી તારીખે કર્ક રાશિમાં ગજકેસરી યોગ બની રહ્યો છે. આ યોગ અત્યંત શુભ યોગમાં ગણાય છે અને ચંદ્રમા તથા ગુરુની યુતિથી બનશે. જાણો આ ગજકેસરી યોગ કઈ રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે. 

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વૈદિક જ્યોતિષમાં ચંદ્રમા અને ગુરુની યુતિ અત્યંત શુભ ગણાય છે અને તેમની યુતિથી બનનારો ગજકેસરી યોગ પણ ખુબ સૌભાગ્યશાળી ગણાય છે. એવું કહેવાય છે કે જેમની કુંડળીમાં આ યોગ બને છે તે જાતકો ખુબ ભાગ્યશાળી  હોય છે. તેમને જીવનમાં તમામ સુખ સુવિધાઓ મળે છે. 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ જન્માષ્ટમી બાદ કર્ક રાશિમાં ગજકેસરી યોગ બની રહ્યો છે. આ યોગ 9 સપ્ટેમ્બર સુધી એક્ટિવ રહેશે પરંતુ તેનો ફાયદો લાંબા ગાળા સુધી રહી શકે છે. જાણો કઈ 4 રાશિઓને બંપર લાભ  થઈ શકે છે.   

મેષ રાશિ2/5

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે ગજકેસરી યોગ ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો આવશે. નવી નોકરી મળી શકે એવા સંકેત છે. કોઈ જૂના રોકાણથી સારો લાભ થઈ શકે છે. વેપારમાં પણ તગડો ફાયદો થવાના એંધાણ છે. વિદેશમાં નોકરીનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે.   

કર્ક રાશિ3/5

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિવાળા માટે ગજકેસરી યોગ ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. કરિયર ક્ષેત્રે પણ સારા પરિણામ મળશે. પ્રેમ સંબંધો મજબૂત થશે. ઘરમાં સુખ શાંતિ જળવાશે. તમારી સુખ સુવિધાઓમાં વધારો થશે. અનેક માધ્યમોથી ધનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. અચાનક ધનલાભના યોગ બનશે.   

કન્યા રાશિ4/5

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિવાળા માટે પણ ગજકેસરી યોગ શુભ ફળ આપી શકે છે. આર્થિક સફળતા મળશે. કરિયરમાં પ્રગતિના રસ્તા ખુલશે. નવી નોકરી મળવાના સંકેત છે. નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો. રોકાણથી બંપર લાભ થઈ શકે છે. 

તુલા રાશિ5/5

તુલા રાશિ

તુલા રાશિવાળા માટે પણ ગજકેસરી યોગ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારી સુખ સુવિધામાં વધારો થશે. કાર્યક્ષેત્રે સફળતા મળી શકે છે. નોકરીમાં પ્રગતિના યોગ છે. બિઝનેસમાં બંપર લાભ  થઈ શકે છે. મનગમતી નોકરી મળી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.) તસવીરો- તમામ AI Images

TAGS:
gajkesari yog
chandra guru yuti
lucky rashi

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