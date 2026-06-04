/ઉચ્ચ અવસ્થામાં ગુરુ અને ચંદ્રમાએ બનાવ્યો પાવરફૂલ યોગ, 4 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા, સુખ-સમૃદ્ધિ વધશે

Samsaptak Yog: બે શુભ ગ્રહો વચ્ચે બનેલો સમસપ્તક યોગ કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં આર્થિક સુધાર લાવનારો સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિઓ માટે 4 જૂનથી 7 જૂન સુધીનો સમય ખુબ ખાસ રહેશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
4 જૂનના રોજ સવારે ચંદ્રમાએ મકર રાશિમાં ગોચર કરતા જ સમસપ્તક યોગ બન્યો. અત્રે જણાવવાનું કે જ્યારે પણ કોઈ બે ગ્રહ એક બીજાથી સાતમા ભાવમાં બિરાજમાન હોય છે ત્યારે સમસપ્તક યોગ બને છે. હાલમાં ગુરુ કર્ક રાશિમાં છે એટલે મકરમાં બેઠેલા ચંદ્રમા સાથે સાતમાં ભાવમાં જ્યારે ચંદ્રમા પણ ગુરુથી સાતમાં ભાવમાં સ્થિત છે. આવામાં આ સંયોગ કઈ રાશિઓ માટે ફાયદો કરાવી શકશે તે ખાસ જાણો.
સમસપ્તક યોગ દરમિયાન ગુરુ તમારા સુખ ભાવમાં હશે અને ચંદ્રમા કર્મ ભાવમાં રહેશે. આવામાં તમને જબરદસ્ત ફાયદો થઈ શકે છે. આવકમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે. રોજગારની શોધ કરતા લોકોને સારી નોકરી મળવાના પણ યોગ છે. જૂનના પહેલા સપ્તાહના છેલ્લા કેટલાક દિવસો તમારા માટે યાદગાર રહી શકે છે.
ગુરુ અને ચંદ્રમા ક્રમશ તમારા પ્રથમ અને સપ્તમ ભાવમાં છે. આવામાં આ યોગ બનવાથી તમને માનસિક રીતે ખુબ સુખદ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. કોઈ કારણસર તણાવમાં હશો તો 4થી 7 જૂન વચ્ચે તમને શાંતિ મળશે. આ રાશિના લોકો રોકાણ કરાયેલા પૈસાથી સારો નફો રળી શકે છે. વેપારીઓને મોટી ડીલ મળી શકે. આર્થિક લાભ થશે.
કન્યા રાશિવાળા માટે તમારા લાભ ભાવમાં ગુરુ હશે અને વિદ્યા તથા પ્રેમ ભાવમાં ચંદ્રમા હશે જે તમારા માટે ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં કન્યા રાશિના લોકો સફળ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં થઈ રહેલી પરેશાનીઓ દૂર થઈ શકે છે. શેર બજારમાં પૈસા લગાવતા હશો તો જબરદસ્ત ધનલાભના યોગ છે. કોર્ટ કચેરીમાં ફસાયેલો કોઈ મામલો ઉકેલાવાથી માનસિક શાંતિ મળી શકે.
મીન રાશિવાળા માટે પણ આ યોગ શાનદાર રહી શકે છે. આ યોગના કારણે માતા લક્ષ્મીની કૃપા તમને મળી શકે છે. પૈસાની તંગી દૂર થવાના ચાન્સ છે. કેટલાક લોકો ભવિષ્યની યોજનાઓ બનાવી શકે છે. માતા પિતાના સહયોગથી તમારું કામ શરૂ કરી શકો છો. આધ્યાત્મિક વિષયોમાં તમારો રસ વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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