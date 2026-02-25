ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Gajkesari Rajyog: ગણતરીના કલાકોમાં 3 રાશિવાળાનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગશે! ગુરુ-ચંદ્રમા બનાવશે પાવરફૂલ ગજકેસરી યોગ

Gajkesari Rajyog: 26મી ફેબ્રુઆરીએ મધરાતે ગુરુ અને ચંદ્રમા ગજકેસરી યોગ બનાવશે જે 3 રાશિના જાતકો માટે ભાગ્ય ઉઘડનારો રહેશે. ગજકેસરી રાજયોગ ખુબ જ શુભ ગણાય છે. જીવનમાં અપાર સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે. 

Updated:Feb 25, 2026, 03:43 PM IST

હાલ ગુરુ બૃહસ્પતિ મિથુન રાશિમાં બિરાજમાન છે અને 2 જૂન સુધી આ રાશિમાં રહેશે. આ રાશિમાં રહીને તેઓ અનેક શુભ યોગનું નિર્માણ કરશે જેની અસર તમામ રાશિના જાતકો પર પડી શકે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ તમામ ગ્રહોમાં ગુરુ બૃહસ્પતિને ખાસ સ્થાન મળેલું છે. તેઓ દેવતાઓના ગુરુ ગણાય છે. ધર્મ, જ્ઞાન, સમૃદ્ધિ અને સૌભાગ્યના કારક છે. દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ ચંદ્રમા સાથે યુતિ કરીને ગજકેસરી યોગ બનાવશે. ચંદ્રમા 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ મધરાતે 12.54 કલાકે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુ સાથે આ યુતિ શુભ ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ કરશે. ચંદ્રમા દરેક રાશિમાં લગભગ અઢી દિવસ સુધી રહે છે. આથી આ 54 કલાક જેટલો સમય અને આ રાજયોગની અસર એક અઠવાડિયા જેટલી રહેતી હોય છે. આ સમયગાળો કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ રહી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે. 

ગજકેસરી યોગની ખાસિયતો

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે ગજકેસરી રાજયોગ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને ચંદ્રમાની એક શુભ સ્થિતિથી બને છે. જ્યારે બંને ગ્રહોની યુતિ થતી હોય કે પછી એક બીજાથી કેન્દ્ર સ્થાન ( 1, 4, 7, 10માં ભાવે) હોય ત્યારે ગજકેસરી યોગ બને છે. આ યોગ જ્યારે ગુરુ અને ચંદ્રમા બળવાન હોય અને કેન્દ્રમાં બિરાજમાન હોય ત્યારે વધુ શક્તિશાળી બને છે. આવામાં જાતકોને ધન સંપત્તિ, બુદ્ધિ અને અપાર સફળતા મળવાના ચાન્સ વધે છે. 

મકર રાશિ

ગુરુ અને ચંદ્રમાનો આ ગજકેસરી યોગ મકર રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. આ રાશિની કુંડળીના છઠ્ઠા ભાવમાં આ યોગ બનશે જે સેવા, નોકરી, શત્રુ અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ગણાય છે. આવામાં નોકરીયાતોને ફાયદો થઈ શકે છે. નવી નોકરીની તક મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે સારો સંકેત મળી શકે છે. લાંબા સમયથી કોઈ મુશ્કેલી અનુભવતા હોવ તો રાહત મળી શકે. આર્થિક મોરચે ફાયદો થઈ શકે છે. માનસિક શાંતિ પણ મળે. 

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિની કુંડળીમાં લગ્ન ભાવમાં ગુરુ ચંદ્રમાની યુતિ થઈ રહી છે જેનાથી ગજકેસરી યોગ બનશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. નિર્ણય ક્ષમતામાં સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળશે. નોકરી કે વેપાર કરતા જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે. વાણીનો પ્રભાવ વધશે. જેના કારણે તમારી વાત સારી રીતે રજૂ કરી શકશો. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે. ધાર્મિક મુસાફરી કરી શકો છો. 

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના પંચમ ભાવમાં આ રાજયોગ બની રહ્યો છે. જે બુદ્ધિ, શિક્ષણ, સંતાન, પ્રેમ રોકાણ સંબંધિત હોવાનું મનાય છે. જાતકોની આર્થિક સ્થિતિમાં ઝડપથી સુધારો જોવા મળી શકે છે. ફાલતુ ખર્ચા પર નિયંત્રણ લાવી શકશો. ઓનલાઈન વેપાર કે ડિજિટલ માધ્યમો સાથે જોડાયેલા જાતકોને સારો લાભ થઈ શકે છે. આધ્યાત્મ તરફ વળશો. ધાર્મિક મુસાફરી થઈ શકે. 

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

gajkesari yogGuru Chandrama YutiastrologyJyotish

