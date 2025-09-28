12 વર્ષ બાદ ભાગ્યના દાતા ગુરુ કરશે ઉચ્ચ રાશિમાં પ્રવેશ, આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ; ધન-દોલતથી થશે માલામાલ!
Guru Gochar 2025: ગુરુ ગ્રહ અતિચારી ગતિમાં 18 ઓક્ટોબરના રોજ મિથુન રાશિમાંથી કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. ચાલો જોઈએ કે, ગુરુના રાશિ પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
Guru Gochar 2025
ગુરુ ગ્રહ 18 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ અતિચારી ગતિમાં મિથુન રાશિમાંથી નિકળીને કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. તમને જણાવી દઈએ કે, જ્યારે પણ કોઈ ગ્રહ તેની સામાન્ય ગતિથી અલગ ખૂબ જ ઝડપી ગતિએ ગતિ કરવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તેને અતિચારી ગતિ કહેવામાં આવે છે. ગુરુ પણ આ સમયે અતિચારી ગતિમાં છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે ગુરુ એક વર્ષમાં પોતાની રાશિ બદલે છે, પરંતુ આ વર્ષે ગુરુ ત્રણ વાર પોતાની રાશિ બદલશે. 18 ઓક્ટોબરે કર્ક રાશિમાં ગોચર કર્યા બાદ ગુરુ ડિસેમ્બરમાં ફરી એકવાર પોતાની રાશિ બદલશે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, કઈ રાશિઓ માટે અતિચારી ગતિમાં ગુરુનું કર્ક રાશિમાં ગોચર શુભ સાબિત થવાનું છે.
મિથુન રાશિ
ગુરુ ગ્રહ કર્ક રાશિમાં ગોચર દરમિયાન તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આ ભાવમાં ગુરુ શુભ માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં ગુરુનું આ ગોચર તમારા કરિયરમાં ઉન્નતિ અપાવાની સાથે જ ધન-ધાન્યમાં વધારો થશે. જો પૂર્વજોના વ્યવસાય કરો છો, તો તમને લાભ મળી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને પ્રેમ જીવનમાં પણ સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળશે. ભાગનો સાથ તમને મળશે જેનાથી અટવાયેલા કામમાં પણ પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શિક્ષણમાં પ્રગતિ કરવાની તક મળશે.
કન્યા રાશિ
ગુરુ તમારા અગિયારમા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ ભાવને લાભનું ભાવ માનવામાં આવે છે. અહીં ગુરુની હાજરી તમને ઘણા સ્ત્રોતોમાંથી ધનલાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તમારી આવક વધારો જોવા મળશે, જ્યારે કેટલાક જાતકોને ઇચ્છિત સ્થાન પર નોકરી પણ મળી શકે છે. કિસ્મતનો સાથ આ રાશિના વ્યવસાયિકોને મળશે અને બિઝનેસની સ્થિતિ સુધરતી રહેશે. પરિવારના સભ્યોમાં તમારી છબી સુધરશે અને તમે તમારી જવાબદારીઓ સારી રીતે નિભાવશો. સ્વાસ્થ્ય પણ અનુકૂળ રહેશે.
મીન રાશિ
ગુરુ તમારી રાશિનો સ્વામી છે અને તમારા પાંચમા ભાવમાં ગોચર કરશે. ગુરુનું આ ગોચર તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. તમારા કરિયરની સાથે જ પ્રેમ અને શિક્ષણમાં સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને કોઈ વિષયને સમજવામાં આવતી કોઈપણ મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી મહેનત રંગ લાવશે અને કિસ્મતનો પણ સાથ મળશે. આ રાશિના જાતકોને પ્રેમ સંબંધોને લગ્નમાં પણ પરિવર્તિત કરી શકે છે. સામાજિક સ્તર પર માન-સન્માન વધશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos