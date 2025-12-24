2026માં ગુરુનો વિપરીત રાજયોગ આ રાશિઓની ચમકાવશે કિસ્મત, અચાનક બનાવશે કરોડપતિ; તમામ ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા!
Guru Gochar 2026 in Kark: દેવગુરુ બૃહસ્પતિ ગોચર કરીને ચંદ્રની રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુ કર્ક રાશિમાં ઉચ્ચ હોય છે અને તેના મિત્ર ચંદ્રના ઘરમાં રહીને ખૂબ જ શુભ ફળ આપે છે. 2026માં ગુરુ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરીને વિપરીત રાજયોગ બનાવશે.
દેવગુરુ બૃહસ્પતિની સ્થિતિ 2026માં ખૂબ જ ખાસ છે. કારણ કે વર્ષમાં એક વાર ગોચર કરનાર ગુરુ ગ્રહ 2026માં 3 વખત ગોચર કરશે. 2026ની શરૂઆતમાં બૃહસ્પતિ મિથુન રાશિમાં રહેશે. ત્યારબાદ 2 જૂન 2026ના રોજ મિથુન રાશિમાંથી નિકળીને પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 31 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ કર્ક રાશિ છોડીને સિંહ રાશિમાં ગોચર કરશે.
ગુરુનું કર્ક રાશિમાં ગોચર સૌથી મહત્વપૂર્ણ
એમ તો ગુરુનું ત્રણેય રાશિઓમાં રહેવું મહત્વપૂર્ણ બદલાવ છે, પરંતુ જૂન 2026માં ગુરુ જ્યારે પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે, ત્યારે આ સમય 4 રાશિઓના જાતકો માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. કારણ કે, ગુરુનું કર્ક રાશિમાં ગોચર વિપરીત રાજયોગ બનાવશે.
કર્ક રાશિ
ગુરુના મિત્ર ચંદ્રની રાશિ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરવું આ જાતકો માટે સૌથી વધુ ફાયદા લાવશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. કરિયરમાં મોટો ઉન્નતિ મળી શકે છે. અણધારી પ્રગતિ મળી શકે છે. બિઝનેસમાં જબરદસ્ત નફો થઈ શકે છે. વૈવાહિક સુખ મળશે. સિંગલ જાતકોના લગ્ન થઈ શકે છે. રાજનીતિ સાથે જોડાયેલા જાતકો માટે આ સમય ઉચ્ચ પદ આપનારો છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે પણ ગુરુ ખૂબ જ લાભ કરાવશે. તીર્થયાત્રા પર જવાનો યોગ છે. પર્સનાલિટીમાં સુધારો થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. બાળકોનું સુખ મળશે. લવ પાર્ટનર, લાઈફ પાર્ટનર પાસેથી પ્યાર મળશે. કરિયર માટે પણ સારો સમય છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોના લગ્ન થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં ઈનકમ વધશે. નવા-નવા સ્ત્રોતોમાંથી રૂપિયા આવશે. તમને નવી નોકરી મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સુધરશે. આ વર્ષ જીવનના લગભગ દરેક પાસામાં સકારાત્મક પરિણામો લાવશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિ પર સાડાસાતીના પ્રભાવ હેઠળ રહેશે, પરંતુ તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુની તમના પર કૃપા રહેશે. જીવનમાં સુખ-સુવિધા વધશે. સિંગલ જાતકોને પાર્ટનર મળશે. શિક્ષણ, વિદેશ યાત્રા અને કરિયરમાં સકારાત્મક પરિણામો મળશે. ધનલાભ પ્રાપ્ત થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
