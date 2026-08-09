/ગુરુ કરશે બુધના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, આ 4 રાશિના જાતકોના કરિયરમાં થશે પ્રગતિ અને અચાનક થશે મોટો ધનલાભ!

Guru Gochar In Ashlesha Nakshatra August 2026: આ વર્ષે 9 ઓગસ્ટ 2026ના બુધવારે ગુરીનો અશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ થશે. જેનાથી ચાર રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
Guru Gochar In Ashlesha Nakshatra 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગુરૂ બૃહસ્પતિને અતિ શુભ ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જે જ્ઞાન અને ભાગ્યના કારક છે. આ વર્ષે એટલે કે 2026મા ગુરૂ ગ્રહના ત્રણ નક્ષત્ર ગોચર થશે, જેમાંથી એક નક્ષત્ર પરિવર્તન ઓગસ્ટ મહિનામાં થવાનું છે. આ વર્ષે 19 ઓગસ્ટ 2026ના બુધવારે ગુરૂનું ગોચર અશ્લેષા નક્ષત્રમાં સવારે 3.37 કલાકે થશે. આ નક્ષત્રમાં ગુરૂ 31 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. જેનાથી ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થવાનો છે. આ જાતકો વેપાર-ધંધામાં પ્રગતિ કરશે. આવો જાણીએ આ 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
મેષ રાશિ માટે ગુરૂનું નક્ષત્ર પરિવર્તન સારો સમય લાવશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. આર્થિક પરેશાનીનો અંત થશે. શિક્ષણ મેળવવાનો પ્રયાસ સફળ થશે. નવો વેપાર શરૂ કરવાની તક મળશે. દાંપત્ય જીવનમાં પ્રેમ અને મધુરતા આવશે. પરિવારનો સાથ મળશે.
ગુરૂનો અશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવો મિથુન રાશિના જાતકો માટે ફળયાદી સાબિત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમે કરાયેલા પ્રયાસોના શુભ પરિણામ મળી શકે છે. કરિયરમાં નવી સંભાવનાઓ જોવા મળશે. અટવાયેલા કાર્યો પૂરા કરવાની તક મળશે. છાત્રો માટે સમય શુભ રહેવાનો છે.
તુલા રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ભાગ્ય ખોલનાર સાબિત થશે અટવાયેલા ધનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ઘરમાં ખુશીઓનો માહોલ રહેશે. ભવિષ્યની યોજનાઓ પૂરી કરવામાં જાતક સફળ થશે. કરિયરમાં પ્રગતિ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ બનશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે.
મકર રાશિના લોકો માટે ગુરૂનો અશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ શુભ સાબિત થશે. નોકરી કરનારને પ્રમોશન મળશે. પગાર વધારાનો માર્ગ ખુલી શકે છે. બિઝનેસમાં મોટી ડીલ થઈ શકે છે. જૂના રોકાણથી ફાયગો થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. પરિવારના સભ્યોમાં લગાવ વધશે.