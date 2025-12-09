Guru Gochar 2026: 2026 માં નોટોની રજાઈ ઓઢીને સૂશે આ 4 રાશિના જાતકો, ગુરૂનો વિપરીત રાજયોગ કરાવશે બલ્લે-બલ્લે
Rajyog in 2026 : વર્ષ 2026મા દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ એક શુભ રાજયોગ બનાવી રહ્યાં છે, જે 4 રાશિના જાતકોને છપ્પરફાડ ફાયદો કરાવી શકે છે. આ રાજયોગ ગુરૂના કર્ક રાશિમાં ગોચરથી બનશે.
Guru Gochar Vipreet Rajyog 2026 : જ્યોતિષ અનુસાર ગુરૂ ગ્રહ 1 વર્ષમાં ગોચર કરે છે, પરંતુ વર્ષ 2025મા અતિચારી થયેલ ગુરૂ ઝડપી ગતિએ ગોચર કરી રહ્યાં છે. જેનાથી તે ઓછા સમયમાં રાશિ પરિવર્તન કરે છે. અત્યારે ગુરૂ કર્ક રાશિમાં વક્રી છે. 2026મા ગુરૂ ગોચર કરી વિપરીત રાજયોગ બનાવશે, જેનાથી કેટલાક જાતકોને લાભ થશે.
વર્ષ 2026મા ગુરૂ બનાવશે વિપરીત રાજયોગ
વર્ષ 2026મા ગુરૂનું ગોચર ત્રણ રાશિઓમાં થશે. વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં ગુરૂ મિથુન રાશિમાં રહેશે. 2 જૂને પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરશે અને 31 ઓક્ટોબર 2026 સુધી કર્ક રાશિમાં રહેશે. ગુરૂના કર્ક રાશિમાં ગોચરથી વિપરીત રાજયોગ બનશે. ત્યારબાદ 13 ડિસેમ્બરે ગુરૂ સિંહ રાશિમાં વક્રી થશે. જાણો વિપરીત રાજયોગથી કયા જાતકોને લાભ મળશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોને ગુરૂ ગોચરથી લાભ થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. તમારી પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે. લાંબા સમય બાદ તમે નેતૃત્વની ભૂમિકામાં રહેશો. ઘર-પરિવારમાં ખુશીઓ આવશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના લોકો માટે વિપરીત રાજયોગ વિશેષ લાભ આપશે કારણ કે ગુરૂ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં રહેશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. નોકરી કરનાર જાતકોને પ્રમોશન મળવાનો યોગ છે. કારોબારમાં અવિશ્વસનીય લાભ થશે. રોકાણથી સારૂ રિટર્ન મળી શકે છે. પરીણિત લોકોના જીવનમાં ખુશીઓ આવશે. કુંવારા જાતકોના લગ્ન થઈ શકે છે. રાજનીતિ સાથે જોડાયેલા લોકોને ઉચ્ચ પદ મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ
વિપરીત રાજયોગ કન્યા રાશિના જાતકોને લાભ આપશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. જે પ્રમોશન અને પગારવધારોની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છો તેનો લાભ મળી શકે છે. ઘર-પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. તમારી યોજનાઓ આગળ વધશે. માનસિક સંતુલન અને આત્મવિશ્વાસ વધશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે વિપરીત રાજયોગ કરિયર-કારોબારમાં લાભ અપાવશે. આ સમયે તમારી વિશેષ પ્રગતિ થઈ શકે છે. કોઈ એવોર્ડ મળી શકે છે. કારોબારમાં કમાણી વધશે. પિતા સાથે સંબંધમાં સુધાર થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
