Guru Gochar 2026: પુનર્વસુ નક્ષત્રના બીજા પદમાં ગુરૂનું ગોચર, આ 4 રાશિઓને મળશે ધન-સન્માન અને ભાગ્યનો સાથ
Guru Nakshatra Pada Gochar April 2026: પુનર્વસુના બીજા પદમાં જ્ઞાનના કારક ગુરૂ બૃહસ્પતિનું ગોચર જલ્દી થવાનું છે. ગુરૂના આ ગોચરનો લાભ ચાર રાશિના જાતકોને મળશે.
Guru gochar 2026 Punarvasu Nakshatra Second pada Effect On Rashi: જ્ઞાન અને ભાગ્યના કારક ગુરૂ બૃહસ્પતિ પુનર્વસુ નક્ષત્રના બીજા પદમાં પ્રવેશ કરશે. 20 એપ્રિલ 2026ના સોમવારે સવારે 4.43 કલાકે ગુરૂ પુનર્વસુ નક્ષત્રના બીજા પદમાં ગોચર કરશે. આ પદમાં ગુરૂનું ગોચર 14 મે સુધી થશે. પુનર્વસુ નક્ષત્રના બીજા પદના સ્વામી ગ્રહ શુક્ર અને પદની રાશિ મિથુન છે. જેનાથી આ પદ પર શુક્ર અને બુધ બંને ગ્રહનો પ્રભાવ છે. તેવામાં પુનર્વસુ નક્ષત્રના બીજા પદમાં ગુરૂનો પ્રવેશ 4 રાશિના જાતકોને લાભ કરાવી શકે છે. જાણો ગુરૂના આ ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું પદ નક્ષત્ર ગોચર ભાગ્યના દ્વાર ખોલનાર સાબિત થઈ શકે છે. કરિયરમાં નવી દિશા મળશે અને બિઝનેસમાં જાતકો મોટા નિર્ણય લઈ શકશે. નોકરીમાં ફેરફારનો યોગ બનશે. આવકના ઘણા માર્ગ ખુલવાથી દેવું ઓછું થશે. પરિવારનો સાથ મળશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન સારો સમય લાવશે. સંબંધોમાં સુધાર અને કરિયરમાં પ્રગતિનો માર્ગ ખુલશે. કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં પહેલાથી સુધાર થશે અને નોકરીની સમસ્યા દૂર થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું પદ નક્ષત્ર ગોચર શુભ પરિણામ અપાવશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે અને વ્યક્તિત્વમાં આકર્ષણ વધશે. જાતકોની સુખ સુવિધામાં વધારો થશે અને સમાજમાં સન્માન વધશે. નોકરીની નવી તક મળી શકે છે. કમાણીના ઘણા માર્ગ ખુલી શકશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું પદ નક્ષત્ર ગોચર અતિ શુભ સાબિત થશે. બિઝનેસમાં સારા ગ્રોથથી લાભ થશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે, જેની મદદથી જાતક મોટા નિર્ણય લઈ શકશે. જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે. સમાજમાં ઓળખ બનાવવામાં સફળ થશો.
