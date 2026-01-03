Guru Gochar 2026: બુધના નક્ષત્રમાં ગુરૂનું ગોચર 4 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવશે, કરિયરમાં પ્રગતિ સાથે ધનલાભનો યોગ
Guru Gochar In Ashlesha Nakshatra 2026: બુધના નક્ષત્રમાં ગુરૂ બૃહસ્પતિનું ગોચર ઓગસ્ટ મહિનામાં થશે. આ ગોચર કેટલાક જાતકોને ભાગ્યનો સાથ અપાવશે. આ જાતકો પ્રગતિના માર્ગે ઝડપથી આગળ વધશે અને ઘણા લાભ થશે.
Guru Gochar in Ashlesha Nakshatra 2026: વર્ષ 2026મા જ્ઞાનના કારક ગ્રહ અને દેવતાઓના ગુરૂ બૃહસ્પતિ બુધના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. પુષ્ય નક્ષત્રથી બુધના અશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગુરૂનો પ્રવેશ થશે. પરંતુ હાલ ગુરૂ પુનર્વુસુમાં 18 જૂન સુધી ગોચરરત છે. ગુરૂ બૃહસ્પતિ 19 ઓગસ્ટ 2026ના સવારે 3.37 કલાકે અશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જેનાથી ચાર રાશિઓ પર વિશેષ પ્રભાવ પડશે. આવો જાણીએ ગુરૂના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કયા જાતકોને લાભ થશે.
કન્યા રાશિ
ગુરૂ બૃહસ્પતિનું બુધના નક્ષત્રમાં ગોચર કન્યા રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેશે. જાતકોના જીવનમાં ખુશીઓનો પ્રવેશ થશે અને આવકમાં અચાનક વધારો થશે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. જૂની યોજનાઓની પૂર્તિ થશે. ગાડી ખરીદવાની તક મળી શકે છે. જાતકોનું સન્માન વધશે. પ્રેમ સંબંધ મજબૂત થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે બૃહસ્પતિનું નક્ષત્ર ગોચર ઘણા મામલામાં શુભ ફળયાદી સાબિત થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. જાતકના અટવાયેલા કામ થશે અને પરિવારનો સાથ મળશે. જાતકોને આ દરમિયાન ભાગ્યનો સાથ મળશે.
ધન રાશિ
ગુરૂના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ધન રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. આ જાતકોને ઓફિસના પોલિટિક્સથી રાહત મળશે. વેપારમાં લાભ થઈ શકે છે. જીવનની મોટી મુશ્કેલીનો હલ થશે. જૂની યોજનાઓ પર કામ કરવાથી સફળતા મળી શકે છે. લગ્નનો યોગ બની રહ્યો છે.
મીન રાશિ
બૃહસ્પતિનું અશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર તમને શુભ પરિણામ આપશે. જાતકોની આવકમાં વધારો થશે. નવો બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય સાબિત થઈ શકે છે. નવા વર્ષમાં જીવનસાથીનો સાથ મળશે. લગ્ન સંબંધ સુધરશે અને સ્વાસ્થ્ય પર પૈસા ઓછા ખર્ચ થશે. જાતક આત્મવિશ્વાસ સાથે મોટા નિર્ણય લેશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
