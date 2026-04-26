દેવગુરુ બૃહસ્પતિ કર્કમાં બનાવશે હંસ રાજયોગ, 3 રાશિવાળા માટે 5 મહિના ગોલ્ડન ટાઈમ, ધન-સંપત્તિ, બેંક બેલેન્સમાં વધારો થશે!
Guru Gochar: જૂનથી લઈને ઓક્ટોબર સુધીનો સમય કેટલીક રાશિઓ માટે ગોલ્ડન પીરિયડ હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. કારણ કે દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અતિચારી અવસ્થામાં કર્ક રાશિમાં ગોચર સાથે હંસ રાજયોગ બનાવશે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
Guru Gochar: જૂનથી લઈને ઓક્ટોબર સુધીનો સમય કેટલીક રાશિઓ માટે ગોલ્ડન પીરિયડ હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. કારણ કે દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અતિચારી અવસ્થામાં કર્ક રાશિમાં ગોચર સાથે હંસ રાજયોગ બનાવશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગુરુ ગ્રહનું એક આગવું મહત્વ છે. ગુરુના રાશિ પરિવર્તનને સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓમાં ગણવામાં આવે છે. 2 જૂન 2026ના રોજ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ પતોાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી એક અત્યંત શુભ અને શક્તિશાળી હંસ રાજયોગ બનશે. જૂનથી ઓક્ટોબર સુધીનો સમય કેટલીક રાશિઓ માટે વરદાન જેવો રહેશે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
ગુરુની અતિચારી અવસ્થા, હંસ રાજ્યોગનો પ્રભાવ
હાલ ગુરુ અતિચારી અવસ્થામાં છે. અતિચારી અવસ્થા એટલે એવી અવસ્થા કે -જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાની સામાન્ય ઝડપ કરતા વધુ ઝડપે ગોચર કરે અને વક્રી થઈને પાછો ફરે. ગુરુએ 14મે 2025થી મિથુન રાશિમાં અતિચારી થયા અને આગામી 8 વર્ષ સુધી (2032 સુધી) આવી ચાલ ચાલે તેવી જ્યોતિષ ગણતરીઓ કહે છે. જ્યારે ગુરુ કર્ક જેવી શુભ રાશિઓમાં ગોચર કરે છે ત્યારે તેઓ પોતાની પૂરેપૂરી શક્તિથી જાતકોને આશીર્વાદ આપે છે. 2 જૂનથી શરૂ થઈને 31 ઓક્ટોબર સુધી ચાલનારો આ 5 મહિનાનો ગોલ્ડન પીરિયડ આર્થિક સમૃદ્ધિની સાથે સાથે કરિયર અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં પણ ચાર ચાંદ લગાવી શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય ખુલશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ભાગ્ય બદલી નાખનારું રહેશે. ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે જેના કારણે તમારા બગડેલા કામો બનવા લાગશે. કરિયરની રીતે આ સમય નવી દિશા આપનારો રહેશે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારતા હશો તો સમય સારો હશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે. આથી કર્કમાં તેમનું ઉચ્ચ રહેવું એ તમારા માટે ખુશીઓ લાવશે. આ સમય ક્રિએટિવિટી અને જબરદસ્ત કમાણીનો રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને જૂના રોકાણથી મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. કૌટુંબિક જીવનમાં મીઠાસ વધશે. પ્રેમ સંબંધો માટે પણ આ સમય અનુકૂળ રહેશે.
કર્ક રાશિ
ગુરુનું ગોચર કર્ક રાશિમાં જ થશે. જેનાથી હંસ રાજયોગનો સૌથી વધુ લાભ તમને મળશે. આ સમય તમારા માટે લાઈફનો ગોલ્ડન પીરિયડ સાબિત થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં ખુબ વધારો થશે. બિઝનેસમાં રોકાણ માટે સટીક સમય હશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
