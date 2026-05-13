Guru Gochar 2026: ગુરૂનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગોચર, આ 4 રાશિઓને થશે મહાલાભ, જીવનમાં મળશે માન-સન્માન

Written By Dhaval Gokani
Published: May 13, 2026, 05:04 PM IST|Updated: May 13, 2026, 06:00 PM IST

Guru Nakshatra Gochar: ગુરૂનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગોચર કેટલાક જાતકો માટે આત્મવિશ્વાસ, ધન અને સન્માનને વધારનારૂ સાબિત થઈ શકે છે. કરિયરમાં નવી સંભાવનાઓ હાસિલ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગુરૂનું ગોચર1/5

Guru Nakshatra Gochar: આ વર્ષે 18 જૂન 2026ના રાત્રે 9.32 કલાકે જ્ઞાન અને ભાગ્યના કારક ગ્રહ ગુરૂ શનિના પુષ્ટ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રમાં ગુરૂનું ગોચર 19 ઓગસ્ટ 2026 સુધી રહેશે. આ ગોચર ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ આપી શકે છે. ગોચરનો સમયગાળો ભાગ્યશાળી રહી શકે છે. જાતકોના જીવનમાં મોટા ફેરફાર આવી શકે છે અને અટવાયેલા કામ પૂર્ણ થશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

 

કર્ક રાશિ2/5

કર્ક રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું શનિના નક્ષત્રમાં ગોચર શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. નવું વાહન ખરીદી શકો છો. પારિવારિક સંબંધ મજબૂત થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને પગાર વધારો મળી શકે છે. સમાજમાં જાતકોનું સન્માન વધશે.

કન્યા રાશિ3/5

કન્યા રાશિના જાતકોને ગુરૂનું નક્ષત્ર પરિવર્તન શુભ પરિણામ આપી શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકોનું કાર્યક્ષેત્રમાં માન-સન્માન વધી શકે છે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધી શકે છે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે સમય સારો છે. કરિયરમાં નવી દિશા મળશે.

ધન રાશિ4/5

ધન રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું નક્ષત્ર ગોચર પ્રગતિના નવા રસ્તો ખોલી શકે છે. ધન લાભ થઈ શકે છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા નિર્ણય લેવા માટે સમય સારો છે. કોઈ મોટી વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. મનમાં સકારાત્મકતા આવશે. સંતાન પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે.

મીન રાશિ5/5

મીન રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું નક્ષત્ર ગોચર વિશેષ લાભ કરાવશે. વેપારમાં મોટી ડીલ થઈ શકે છે. નોકરી શોધી રહેલા જાતકોને સારા સમાચાર મળશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. કલાના ક્ષેત્રમાં આ જાતકોનું નામ થશે. નિર્ણય લેવા માટે આત્મવિશ્વાસ આપશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

Mouni Roy: ડિવોર્સની વાત પર મૌની રોયે આપ્યું રિએકશન, ઈંસ્ટા પર શેર કર્યો ખાસ મેસેજ

