/બે દિવસ બાદ શનિના નક્ષત્રમાં ગુરુ ગોચર, કુંભ સહિત આ 4 રાશિઓ પર ચારેબાજુથી થશે ધનવર્ષા !

Guru Gochar 2026 : ગુરુ 3 ઓગસ્ટના રોજ પોતાનું નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યો છે. આ દિવસે ગુરુ શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ગુરુ ગોચરના કારણે કુંભ સહિત કુલ ચાર રાશિના જાતકોને ખાસ લાભ મળશે, ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Guru Gochar 2026 : 3 ઓગસ્ટના રોજ ગુરુ શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. પંચાંગ મુજબ, ગુરુ 19 જુલાઈએ પુષ્ય નક્ષત્રના ત્રીજા પદમાં ગોચર કર્યું હતું, તે પહેલાં 4 જુલાઈએ બીજા પદમાં ગોચર કર્યું હતું, 3 ઓગસ્ટથી ગુરુ 19 ઓગસ્ટ સુધી આ સ્થિતિમાં રહેશે, ત્યારબાદ તે આશ્લેષા નક્ષત્રના પ્રથમ પદમાં ગોચર કરશે, આ ગોચરના કારણે આ 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે.
ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ તુલા રાશિના જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધી જશે. સખત મહેનતનું ફળ મળશે. કાર્ય સંબંધિત યાત્રા થવાની શક્યતા છે, જે ફાયદાકારક પણ સાબિત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને પૂજામાં ઊંડાણપૂર્વક વ્યસ્ત રહેશે. નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે, જેના કારણે મન ખુશ રહેશે.
મિથુન રાશિના જાતકોને પણ ગુરુના ગોચરથી ફાયદો થશે. આ પરિવર્તન સાથે મિથુન રાશિના જાતકોને પડતી મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે ઓછી થવા લાગશે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ માટે સારી તકો પણ ઉપલબ્ધ થશે. જો તમે તાજેતરમાં સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છો, તો તમને તમારા સુખાકારીમાં સુધારો જોવા મળશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાના સંકેતો પણ છે.
૩ ઓગસ્ટ પછીનો સમયગાળો મેષ રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે. રોજગાર અને વ્યવસાય બંનેમાં નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. ઘણા લોકો માટે અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે. નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને આવક મેળવવાના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. જો તમે આ સમય દરમિયાન રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો લાભ મેળવવાની પ્રબળ સંભાવના છે.
૩ ઓગસ્ટ પછીનો સમયગાળો કુંભ રાશિના જાતકો માટે સુવર્ણ તબક્કા જેવો રહેશે. તેમના જીવનમાં આરામ અને વૈભવમાં વધારો થશે. કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ, તેમને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. ભાગીદારો સાથેના સંબંધો પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત બનશે. કેટલાક વ્યક્તિઓ ઘર અથવા વાહન પર પૈસા ખર્ચ કરી શકે છે. નાણાકીય બાબતોમાં રાહત મળશે.
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