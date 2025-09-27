Diwali 2025 Rajyog: દિવાળી પર ગુરુ ગ્રહ બનાવશે પાવરફુલ હંસ રાજયોગ, શરુ થશે 3 રાશિવાળાઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ
Hans Mahapurush Rajyog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર દિવાળી પહેલા ગુરુ પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુના આ પરિવર્તનથી હંસ મહાપુરુષ નામનો રાજયોગ સર્જાશે. આ દુર્લભ સંયોગ 3 રાશિના લોકોને શુભ ફળ આપશે.
ગુરુ ગ્રહનું કર્ક રાશિમાં ગોચર
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ છે. ખાસ વાત એ છે કે દિવાળીથી એકદમ પહેલા દેવગુરુ બૃહસ્પતિ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. તેના પરિણામ સ્વરુપ હંસ મહાપુરુષ રાજયોગનું નિર્માણ થશે.
હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ શુભ યોગના પ્રભાવથી કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં ધન, સફળતા અને સમ્માનની નવી તકો સર્જાશે. તો ચાલો જાણીએ હંસ રાજયોગના પ્રભાવથી કઈ 3 રાશિના લોકોના સારા દિવસોની શરુઆત થશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના લોકો માટે આ યોગ શુભ સાબિત થશે. ગુરુના ગોચરથી આત્મવિશ્વાસ વધશે, નેતૃત્વની ક્ષમતા વધશે. સમાજમાં સન્માન મળશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પુરા થશે. લાભની તકો પ્રાપ્ત થશે. વૈવાહિક જીવનમાં પ્રેમ વધશે. અવિવાહિતોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. પાર્ટનરશિપમાં કરેલા કામ લાભદાયક રહેશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના લોકો માટે પણ હંસ રાજયોગ લાભકારી રહેવાનો છે. કાર્યક્ષેત્રમાં મોટી ઉપલબ્ધિ મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. નવી જવાબદારીઓ મળશે. કારોબારીઓને નફો કરાવે તેવી તક મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત હશે. ધન સંચય કરવામાં સફળતા મળશે. સંબંધોની દ્રષ્ટિએ સમય સુખદ છે. લવ લાઈફમાં મધુરતા આવશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ લાભ કરાવશે. જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે. ધર્મ, કર્મમાં રુચિ વધશે. લાંબા અંતરની યાત્રા થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને નવા પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. વેપારીઓને મહેનતનું ફળ મળશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા લોકોને સફળતા મળે તેવા પ્રબળ યોગ છે..
