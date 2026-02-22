ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુરુ-મંગળનો નવપંચમ રાજયોગ આ 5 રાશિઓ માટે વરદાન! બનશે અઢળક સંપત્તિના માલિક

Navpancham Rajyog 2026 Rashifal: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, 22 માર્ચ 2026ના રોજ મંગળ અને ગુરુ એકબીજાથી 120 ડિગ્રી પર રહેશે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને ગ્રહો મળીને નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ નવપંચમ રાજયોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે મંગળકારી સાબિત થશે, ચાલો જાણીએ.

Updated:Feb 22, 2026, 08:34 PM IST

1/6
image

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોની ચાલ સમયાંતરે આવા દુર્લભ સંયોગો બનાવે છે. ગ્રહ-નક્ષત્રોના સંયોગથી બનતા ખાસ યોગો દરેક રાશિના જાતકો પર અલગ-અલગ અસર કરે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, 22 માર્ચ 2026ના રોજ મંગળ-ગુરુ મળીને નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે. આ રાજયોગ મેષ સહિત 5 રાશિના લોકો માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ

2/6
image

મેષ રાશિનો સ્વામી મંગળ છે, તેથી આ યોગની તમારા પર સૌથી વધુ સકારાત્મક અસર પડશે. નવપંચમ રાજયોગના પ્રભાવથી તમારા અટકેલા સરકારી કામો પૂર્ણ થશે. જો તમે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરવા માંગો છો, તો આ સમય સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આ સિવાય સમાજમાં તમારું પદ વધશે અને પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થવાના પ્રબળ યોગ છે.

કર્ક રાશિ

3/6
image

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ યોગ સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો લાવશે. આ દરમિયાન જમીન, મકાન કે વાહન ખરીદવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કામના વખાણ કરશે. જૂની બીમારીઓથી છુટકારો મળશે અને માનસિક શાંતિનો અનુભવ થશે.

સિંહ રાશિ

4/6
image

સિંહ રાશિ માટે મંગળ અને ગુરુનો આ નવપંચમ રાજયોગ વરદાન સમાન છે. આ સમયગાળા દરમિયાન શિક્ષણ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓને મોટી સફળતા મળશે. જો તમે સંતાન પ્રાપ્તિની ઈચ્છા રાખતા હોવ તો સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે, જેનાથી તમે મુશ્કેલ પડકારોને પણ સરળતાથી પાર કરી શકશો.

વૃશ્ચિક રાશિ

5/6
image

મંગળની બીજી રાશિ વૃશ્ચિક માટે આ રાજયોગ આવકના નવા સ્ત્રોત ખોલશે. નવપંચમ રાજયોગના પ્રભાવથી વેપારમાં ફસાયેલા નાણાં પરત મળી શકે છે. તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે, જેનાથી તમે બગડેલા કામ સુધારી શકશો. પ્રેમ સંબંધોમાં મજબૂતી આવશે અને જીવનસાથીનો ભરપૂર સહયોગ પ્રાપ્ત થશે.

ધન રાશિ

6/6
image

ધન રાશિનો સ્વામી પોતે ગુરુ છે. મંગળ સાથેનો ગુરુનો નવપંચમ યોગ તમારું ભાગ્ય ચમકાવશે. લાંબા અંતરની યાત્રાઓ લાભદાયક રહેશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે. કરિયરમાં પ્રમોશનની તકો મળશે અને તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થશે. રોકાણ માટે આ 'ગોલ્ડન પીરિયડ' સાબિત થઈ શકે છે.  

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Navpancham rajyogGuru Mangal Yutiastrologyમંગળ ગુરુનો યોગનવપંચમ રાજયોગ

Trending Photos