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18 સપ્ટેમ્બરથી આ 4 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, મંગળ-ગુરુની યુતિથી બદલાશે કિસ્મત!

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 07, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:18 PM IST

Mangal Guru Yuti 2026 : 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ મંગળ મિથુન રાશિમાંથી નીકળીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળ ગુરુ સાથે યુતિ કરશે જે પહેલાથી જ કર્ક રાશિમાં છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, બે ગ્રહોનો આ સંયોગ ઊર્જા, હિંમત, જ્ઞાન, સંપત્તિ અને પ્રગતિ સંબંધિત પરિણામો આપી શકે છે. ખાસ કરીને 4 રાશિઓને આનો લાભ મળવાની શક્યતા છે.
 

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Mangal Guru Yuti 2026 : 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ મંગળ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુ પહેલાથી જ કર્ક રાશિમાં છે. તેથી મંગળ અને ગુરુની યુતિ બનશે. આ સંયોગ તમામ 12 રાશિઓ પર અસર કરશે, પરંતુ ખાસ કરીને 4 રાશિઓને આ યુતિના સૌથી શુભ પરિણામો મળી શકે છે.

મેષ રાશિ2/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે મંગળ-ગુરુ યુતિ કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોમાં સકારાત્મક પરિણામો લાવી શકે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ માટે જવાબદારીઓ વધી શકે છે અને એવા સંકેતો છે કે તેમના કાર્યની પ્રશંસા થશે. પ્રમોશન અથવા નવી નોકરીની તકો ઊભી થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક લોકો કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ અથવા નફાકારક સોદો મેળવી શકે છે.   

કર્ક રાશિ3/6

કર્ક રાશિ

મંગળ-ગુરુની યુતિ કર્ક રાશિમાં જ થઈ રહી હોવાથી આ રાશિના જાતકો માટે આ સંયોગ ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને નોકરીઓ અથવા વ્યવસાયમાં પ્રગતિના રસ્તા ખુલી શકે છે. મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિના સંકેતો છે અને અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. પરિણીત વ્યક્તિઓ માટે સંબંધો મજબૂત બનશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ4/6

વૃશ્ચિક રાશિ

મંગળ વૃશ્ચિક રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. તેથી કર્ક રાશિમાં તેનો પ્રવેશ આ રાશિ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. મંગળ અને ગુરુની યુતિ સારા નસીબનો ટેકો લાવી શકે છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ અને વ્યવસાયના વિસ્તરણની તકો ઉભી થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને તેમની મહેનતથી સકારાત્મક પરિણામો મળવાની શક્યતા છે.  

મીન રાશિ5/6

મીન રાશિ

ગુરુ મીન રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. પરિણામે કર્ક રાશિમાં મંગળ અને ગુરુની યુતિ આ રાશિ માટે સકારાત્મક ફેરફારો લાવી શકે છે. કારકિર્દીમાં સફળતાની સાથે આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે. વ્યવસાયિકોને નવા ગ્રાહકો અને મોટા સોદાઓથી લાભ થવાની સંભાવના છે. રોકાણ સંબંધિત બાબતોમાં પણ લાભ થઈ શકે છે. 

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Mangal Guru Yuti
Rashifal

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