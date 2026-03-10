આવતીકાલથી 4 રાશિઓ માટે સંકટનો સમય, 9 મહિના રહેશે ભારે, નોકરી-ધંધામાં આવી શકે છે સમસ્યા
Guru Margi: 11 માર્ચ 2026ના ગુરૂ મિથુન રાશિમાં માર્હી થશે અને આ સ્થિતિ 13 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે. જ્યોતિષ અનુસાર આ દરમિયાન મિથુન, કર્ક, વૃશ્ચિક અને મકર રાશિના જાતકોને ધન, કરિયર અને નિર્ણયમાં વિશેષ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર ગુરૂ ગ્રહને શુભ અને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ ગ્રહ જ્ઞાન, શિક્ષણ, લગ્ન, સંતાન અને ભાગ્ય સાથે જોડાયેલો છે. જ્યારે ગુરૂની ચાલ કે સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય તો તેની અસર દરેક જાતકોના જીવન પર પડે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર 11 માર્ચ 2026ના સવારે 8 કલાક 56 મિનિટ પર ગુરૂ મિથુન રાશિમાં માર્ગી થઈ જશે. ગુરૂની આ સ્થિતિ 13 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે, ત્યારબાદ તે ફરી વર્કી થશે. આ દરમિયાન કેટલાક જાતકોએ સાવચેતી રાખવી પડશે. ખાસ કર ચાર રાશિના જાતકો માટે સમય પડકારજનક માનવામાં આવી રહ્યો છે. આ દરમિયાન ચાર રાશિઓને સમજી વિચારી નિર્ણય લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું માર્ગી થવું કેટલાક મામલામાં મુશ્કેલી વધારી શકે છે. કામકાજમાં સમસ્યા કે યોજનામાં વિલંબ થવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન કોઈ મોટું રોકાણ કરવાથી બચવું જોઈએ. જમીન-સંપત્તિના મામલામાં સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આર્થિક નિર્ણય લેવા સમયે ઉતાવળ ન કરો અને કોઈ પર સીધો ભરોસો ન કરો.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સમય થોડો ઉતાર-ચઢાવભર્યો રહી શકે છે. ગુરૂ આ રાશિના આઠમાં ભાવ સાથે જોડાયેલા પ્રભાવ આપી શકે છે, જેને જ્યોતિષમાં અચાનક થનારી ઘટનાઓ અને ફેરફાર માટે માનવામાં આવે છે. તેવામાં નાણાકીય મામલામાં જોખમ લેવાથી બચવું જોઈએ. રોકાણ કે મોટા આર્થિક નિર્ણયો હાલ ટાળી દેવા જોઈએ. પરિવારમાં ક્યારેક તણાવનો માહોલ બની શક છે, તેથી ધૈર્યથી કામ લેવું જરૂરી છે.
કર્ક રાશિ
ગુરૂના માર્ગી થવા દરમિયાન કર્ક રાશિના લોકોએ પૈસાની લેતી-દેતીમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. નોકરી કરનારે પોતાના કામ પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, કારણ કે નાની બેદરકારી મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. આ સમયે ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાથી બચો. શાંત મગજથી કામ કરશો તો સ્થિતિ સારી રીતે સંભાળી શકાય છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકો માટે પણ આ સમય સતર્ક રહેવાનો સંકેત આપે છે. કોઈ પ્રકારના વિવાદ કે ચર્ચાથી દૂર રહેવું સારૂ રહેશે. નોકરી અને વેપારના કામકાજમાં બેદરકારી ન દાખવો. સાથે વાહન ચલાવવા સમયે સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. ગુસ્સા કે ઉતાવળમાં લેવામાં આવેલો નિર્ણય નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તેથી દરેક કામ સમજી-વિચારીને કરવામાં સમજદારી રહેશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
