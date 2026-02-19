ગુરુની સીધી ચાલ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, હોળી પછી શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ; પ્રમોશન અને સંપત્તિના પ્રબળ યોગ!
Guru Margi 2026: ગુરુ ગ્રહ ટૂંક સમયમાં સીધી ચાલ ચાલવા જઈ રહ્યા છે. હોળી પછી ગુરુ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરીને માર્ગી થશે અને 4 રાશિના જાતકોને લાભ આપશે. આ લોકોને પ્રગતિ, રૂપિયા અને પદ મળવાના પ્રબળ યોગ છે.
દેવગુરુ બૃહસ્પતિ હાલમાં વક્રી છે અને ટૂંક સમયમાં માર્ગી થવા જઈ રહ્યા છે. 11 માર્ચ 2026થી ગુરુ માર્ગી થશે. મિથુન રાશિમાં ગુરુની સીધી ચાલ ધમાલ મચાવશે. ગુરુ માર્ગી થતાની સાથે જ 4 રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે અને તેમનો ગોલ્ડન પિરિયડ શરૂ થઈ શકે છે. જાણો માર્ગી ગુરુની કઈ રાશિઓ પર શુભ અસર થશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે ગુરુની માર્ગી ચાલ સારા પરિણામો આપશે. તમારા ટાર્ગેટ પૂરા થશે. કરિયરમાં ઉન્નતિ મળશે. ખાસ કરીને વેપારીઓ અને સરકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા જાતકોને મોટો લાભ થશે. તમારા કામને ઓળખ મળશે અને સાથે જ સંપત્તિમાં પણ વધારો થશે.
તુલા રાશિ
ગુરુની સીધી ચાલ તુલા રાશિના જાતકોને ડગલે ને પગલે ભાગ્યનો સાથ અપાવશે. તમે તમારી મહેનતથી આગળ વધશો અને તેના ખૂબ જ સારા પરિણામો મળશે. મોટું પદ મળવાના યોગ છે. વિદેશ યાત્રા થઈ શકે છે અથવા વિદેશમાં નોકરી મળી શકે છે. સંબંધોમાં પ્રેમ વધશે.
કુંભ રાશિ
ગુરુનું માર્ગી થવું કુંભ રાશિના જાતકોના જીવનમાં અનેક સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. જે લોકો નવી નોકરી શોધી રહ્યા છે તેમને સફળતા મળી શકે છે. પ્રમોશન મળી શકે છે. વેપારમાં મોટી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. આવકમાં વધારો થશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોને ગુરુની માર્ગી ચાલ ઘણો લાભ આપશે. મીન રાશિનો સ્વામી ગુરુ ગ્રહ જ છે. આવી સ્થિતિમાં તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે ઝડપથી વિચારવામાં અને નિર્ણય લેવામાં સફળ રહેશો. જો તમે વાહન અથવા પ્રોપર્ટી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે આ સમય ઘણો સારો સાબિત થશે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos