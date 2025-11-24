ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

અતિચારી ગુરુ માર્ગી થઈને 2026માં આ રાશિઓને કરાવશે બંપર લાભ, ભાગ્ય ઉઘડી જશે, સુખ-સંપત્તિ વધશે!

આવનારું નવું વર્ષ કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્યના દ્વાર ખોલનારું રહી શકે છે. ગુરુ માર્ગી થઈને કઈ રાશિઓને લાભ કરાવશે તે ખાસ જાણો. 

Updated:Nov 24, 2025, 11:41 AM IST

ગુરુના ગોચરની વાત કરીએ તો વર્ષ 2026માં ગુરુ ફક્ત બે વાર ગોચર કરશે. સૌથી પહેલા 2 જૂન 2026ના રોજ ગુરુ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. જ્યારે ત્યારબાદ 31 ઓક્ટોબરના રોજ ગુરુ સિંહ રાશિમાં ગોચર કરશે. વર્ષ 2026માં જો ગુરુના વક્રી અને માર્ગી થવા વિશે વાત કરીએ તો 11 નવેમ્બર 2025ના રોજ વક્રી  થયેલા ગુરુ હવે 11 માર્ચ 2026ના રોજ માર્ગી થશે. ગુરુના માર્ગી થવાથી અનેક રાશિઓ માટે લાભના યોગ બનશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. ત્યારબાદ વર્ષના અંતમાં ગુરુ ફરીથી વક્રી થશે. 13 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ  રવિવારે ગુરુ વક્રી થઈને ફરીથી પછીના વર્ષ 2027માં 13 એપ્રિલ 2027ના રોજ માર્ગી થશે. આમ ગુરુની અતિચારી ચાલ 2032 સુધી ચાલુ રહેશે. નવા વર્ષમાં ગુરુના માર્ગી થવાથી કઈ રાશિઓ માટે લાભના યોગ છે તે જાણો. અમે તમને ગુરુના 2026ના વર્ષના તમામ ગોચર વિશે પણ જાણકારી આપી છે. જેમાં ગુરુના બે ગોચર છે અને એક-એકવાર માર્ગી અને વક્રી થશે. અહીં તમે ગુરુના વર્ષ 2026માં માર્ગી થવાથી રાશિઓ પરની અસર વિશે જાણી શકશો. 

મેષ રાશિ

મેષ રાશિવાળા માટે ગુરુનું માર્ગી થવું એ સારું રહેશે. આ સમય દરમિયાન આર્થિક સ્થિતિ જે ખુબ કથળી હતી તે ધીરે ધીરે સારી થશે, તમારી કરિયરમાં આગળ વધવાના અને પ્રગતિના યોગ છે. પરંતુ તમારે મહેનત અને અનુશાસનથી કામ લેવું પડશે. કુવારાં લોકો વિવાહના બંધનમાં બંધાઈ શકે છે.   

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિવાળા માટે પણ ગુરુ સારા યોગ લઈને આવશે. આવક જે પહેલા ઓછી હતી તેમાં તમને લાભ મળી શકે છે. અનેક જગ્યાએથી રોકાણના સાધન પણ ઊભા થશે. નોકરીમાં પ્રમોશનના યોગ છે. ભાગ્યના કારણે બિઝનેસમાં કેટલીક પ્રોજેક્ટ્સ જે અટકી પડ્યા હતા તે તમને લાભ કરાવશે. બિઝનેસના લોકોને તેનો ફાયદો થશે.   

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે પણ લાભના યોગ બની રહ્યા છે. આ રાશિવાળાને સમાજમાં સન્માન મળશે. વિદ્યા આર્થિક સ્થિતિમાં ચાર ચાંદ લાગશે. મોટા નિર્ણયો સમજી વિચારીને લો. સંતાન અને લાઈફ પાર્ટનરથી તમને સારા સમાચાર અને લાભ બંને મળશે. 

Disclaimer:

 Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

