નોકરી, સંતાન સુખ અને ધનલાભ... નવા વર્ષમાં આ રાશિના જાતકોનું બદલાઈ જશે ભાગ્ય

Guru Nakshatra Parivartan 2026 : વર્ષ 2026માં ગુરુ 18 જૂને પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ઘણી રાશિના જાતકોની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો, નોકરીમાં સ્થિરતા, લગ્ન અને સંતાન પ્રાપ્તિનો આનંદ લાવશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Updated:Dec 25, 2025, 06:33 PM IST

Guru Nakshatra Parivartan 2026 : વર્ષ 2026માં ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને ચોક્કસ રાશિઓ પર તેના વિશેષ આશીર્વાદ વરસાવશે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, ગુરુ 18 જૂન, 2026ના રોજ રાત્રે લગભગ 9:30 વાગ્યે પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેના કારણે આ રાશિના જાતકોના બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે, લગ્નની સંભાવનાઓ ઉભી થશે, નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને સંતાન પ્રાપ્તિની શક્યતા વધશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિ માટે પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગુરુનું ગોચર તમારા સખત પરિશ્રમ માટે ફળદાયી સંકેત સાબિત થઈ શકે છે. જે લોકો લાંબા સમયથી પ્રયત્નશીલ છે તેમને હવે સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળી શકે છે. કામ પર પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ શક્ય બની શકે છે. વ્યવસાયમાં ધીમે ધીમે નફો વધશે. સ્વાસ્થ્ય પણ પહેલા કરતાં સારું રહેશે.

કર્ક રાશિ

ગુરુનું આ ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે આર્થિક રાહત લાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે. કામમાં સ્થિરતા વધશે, અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભા થઈ શકે છે. કૌટુંબિક ચિંતાઓ ઓછી થશે અને ઘરમાં શાંતિ અને સુખ રહેશે. જમીન, મકાન અથવા વાહનમાં કામ કરતા લોકોને લાભ થઈ શકે છે.

કન્યા રાશિ

આ ગોચર કન્યા રાશિના લોકોનું ભાગ્ય મજબૂત બનાવશે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની તકો શક્ય છે અને વરિષ્ઠ લોકો તમને ટેકો આપશે. લગ્નની ચર્ચાઓ સફળ થવાની શક્યતા છે. તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. માનસિક તણાવ ઓછો થશે અને જીવન વધુ સંતુલિત બનશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.      

