/આજથી આ રાશિવાળા માટે દુ:ખના દહાડા શરૂ! ગુરુનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગોચર તમારા માટે લાવશે ભારે ઉથલપાથલ

Guru Pushya Nakshatra Gochar: દેવગુરુ બૃહસ્પતિ આજે 18મી જૂનના રોજ નક્ષત્રોના રાજા પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યા છે જે કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે પરંતુ કેટલીક રાશિઓ એવી પણ છે જેમને ધનહાનિ અને પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
આજે દેવગુરુ બૃહસ્પતિ પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગુરુ અને પુષ્ય નક્ષત્રનો સંયોગ ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. પુષ્યને નક્ષત્રોના રાજા કહે છે અને શનિ તેમના સ્વામી ગ્રહ, પરંતુ ગુરુ આ નક્ષત્રમાં ઉચ્ચના રહે છે અને વિશેષ ફળ આપે છે. જો કે આ ગોચર બધી રાશિઓ માટે શુભ હશે એવું પણ નથી. ગુરુના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિઓએ ખુબ જ સાવધાની વર્તવાની જરૂર છે. કારણ કે તેમને આર્થિક માનસિક અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓએ રહેવું પડશે સતર્ક.
મેષ રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું આ ગોચર મિક્સ અસરવાળું અને મોટેભાગે નુકસાન કરાવે તેવું રહી કે છે. આ સમયગાળામાં તમારા ખર્ચામાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે. જેનાથી બજેટ બગડી શકો. કાર્યક્ષેત્રે સહકર્મીઓ સાથે વૈચારિક મતભેદ થવાની શક્યતા છે. રોકાણ કરવાથી બચો અને કોઈને ઉધાર આપતા પહેલા વિચારો.
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં જવું એ માનસિક તણાવ વધારી શકે છે. ભાગીદારીના ધંધામાં નુકસાન થઈ શકે. વાણી પર કાબૂ ન રાખવાના કારણે પરિવાર કે કાર્યસ્થળ પર સંબંધ બગડી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય અંગે બેદરાકારી ન વર્તો. પેટની સમસ્યા પરેશાન કરી શકે છે.
સિંહ રાશિના જાતકોને આ સમયગાળામાં ભાગ્યનો સાથ થોડો ઓછો મળશે. જેનાથી બનતા કામ અટકી શકે છે. નોકરીયાતોને કામ પર દબાણ વધશે જેનાથી માનસિક થાક વધી શકે. આર્થિક રીતે કોઈ મોટો નિર્ણય લેવો એ ભારે પડી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે કોઈ પણ પ્રકારની રાજનીતિ કે ગપશપથી દૂર રહેવું.
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન પડકારવાળું રહી શકે છે. ગુપ્ત શત્રુઓના કારણે તમને કરિયરમાં અડચણો આવી શકે. ધનહાનિના યોગ બની રહ્યા છે. લેવડદેવડમાં સાવધાની રાખવી. મુસાફરી કરતી વખતે સામાન અને સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.) (તસવીરો- AI Images)