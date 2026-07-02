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અતિચારી ગુરુ કરશે પુષ્ય નક્ષત્રના બીજા પદમાં પ્રવેશ, 4 રાશિઓના ધનના ભંડાર વધશે! કરિયરમાં મોટી સિદ્ધિ મળશે

Written ByViral Raval
Published: Jul 02, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:01 AM IST

બૃહસ્પતિ ગુરુ જલદી અત્યંત શુભ એવા પુષ્ય નક્ષત્રના દ્વિતિય પદમાં પ્રવેશ કરશે. પુષ્ય નક્ષત્રના દ્વિતિય પદના સ્વામી બુધ છે. કોઈ ગ્રહનો નક્ષત્ર પરિવર્તન તો મહત્વપૂર્ણ હોય છે જે પરંતુ નક્ષત્ર પદ પરિવર્તન પણ રાશિઓ પર ઊંડો પ્રભાવ પાડે છે. 4 જુલાઈના રોજ શનિવારે બપોરે 3.57 કલાકે ગુરુ બૃહસ્પતિ ગ્રહનો પ્રવેશ પુષ્ય નક્ષત્રના દ્વિતિય પદમાં થશે. જે 19 જુલાઈ 2026 સુધી અસર કરશે. ગુરુ બૃહસ્પતિ જ્ઞાન અને ભાગ્યના કારક ગ્રહ છે. ગુરુનું આ નક્ષત્ર પદ પરિવર્તન 4 રાશિઓને વિશેષ લાભ કરાવશે. 

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જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગુરુની ગણતરી અત્યંત શુભ અને પ્રભાવશાળી ગ્રહોમાં થાય છે. હાલ ગુરુ અતિચારી અવસ્થામાં છે. એટલે કે પોતાની સામાન્ય ભ્રમણ ગતિ કરતા વધુ ઝડપથી ભ્રમણ કરે છે. ગુરુ સામાન્ય રીતે લગભગ 12 મહિના એક રાશિમાં હોય છે પરંતુ અતિચારી હોય તો 6 મહિને રાશિ બદલે છે, વક્રી થાય છે અને અનેકવાર 2 મહિના રહીને પણ પાછા પોતાની જૂની રાશિમાં આવે છે. ગુરુ 2025માં અતિચારી અવસ્થામાં આવ્યા હતા અને પોતાની ચાલ કરતા ત્રણ ગણી ઝડપથી ચાલી રહ્યા હતા. ધીરે ધીરે તેમની અતિચારી ચાલ ધીમી પડશે. પરંતુ 8 વર્ષ સુધી ગુરુની અતિચારી અવસ્થા રહેશે. અતિચારી અવસ્થામાં આમ તો ગુરુ પૂર્ણ ફળ આપી શકતા નથી પરંતુ આમ છતાં ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્રના દ્વિતિય પદમાં 4 જુલાઈ 2026ના રોજ પ્રવેશ કરશે. જે કેટલીક રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે. 

મેષ રાશિ2/5

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકોને ગુરુનું આ પુષ્ય નક્ષત્ર પદ પરિવર્તન અતિ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક મામલાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. નોકરીમાં પદ અને પૈસો વધશે. અટકેલા કામ પૂરા થશે. ધાર્મિક કાર્યમાં મન લાગશે. આવકના અનેક રસ્તા ખુલશે.   

મિથુન રાશિ3/5

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ ગુરુનું આ પુષ્ય નક્ષત્રના દ્વિતિય પદમાં ગોચર શુભ પરિણામ લાવી શકે છે. જાતકોને ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળશે. કાર્યક્ષેત્રે મોટું પદ મળી શકે છે. અચાનક ધનલાભના યોગ છે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી ઉપલબ્ધિ કે ડીલ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. 

તુલા રાશિ4/5

તુલા રાશિ

તુલા રાશિવાળાને ગુરુનું નક્ષત્ર પદ ગોચર તુલા રાશિવાળાના ભાગ્યમાં વધારો કરશે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણના ક્ષેત્રે આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે અને કોઈ ધાર્મિક યાત્રા પર જઈ શકો છો. આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે. જાતકો ધાર્મિક ગતિવિધિઓમાં ભાગ લેશે. 

મીન રાશિ5/5

મીન રાશિ

ગુરુના નક્ષત્ર પદ પરિવર્તનથી મીન રાશિવાળાનું સુખ વધશે. મોટી ઉપલબ્ધિઓ મેળવવાનો સમય છે. કોઈ જૂની યોજના પર કામ શરૂ કરવાનો સમય છે. જમીન, મકાન કે વાહન ખરીદી શકો છો. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. કરિયરમાં નવી તક મળશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.) તમામ તસવીરો- AI Generated Images

TAGS:
Guru Gochar
Rashifal

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