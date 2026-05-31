18 જૂને બનશે ગુરુ પુષ્ય યોગનો મહાસંયોગ, આ 5 રાશિઓનું ચમકશે નસીબ; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: May 31, 2026, 09:57 PM IST|Updated: May 31, 2026, 09:57 PM IST

Guru Pushya Yog: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, ગુરુ પુષ્ય યોગનું નિર્માણ ખૂબ જ શુભ અને લાભકારી માનવામાં આવે છે. આ ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્ર બનવાથી ઘણી રાશિઓના જીવન પર સકારાત્મક અસર જોવા મળશે.

ગુરુ પુષ્ય યોગ 2026

ગુરુ પુષ્ય યોગ 18 જૂન 2026 ગુરુવારના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યાને 32 મિનિટે બની રહ્યો છે. ગુરુવારના દિવસે ગુરુ ગ્રહના પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્ર બનશે. આ યોગનું નિર્માણ શુભ અને લાભદાયી રહેશે. 18 જૂન 2026ના રોજ ગુરુ પુષ્ય યોગનું બનવું આ રાશિ માટે શુભ સાબિત થશે. આ રાશિના જાતકો માટે ધનલાભ અને સફળતાના યોગ બનશે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે વિગતવાર જાણીએ.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે ગુરુ પુષ્ય યોગનું બનવું શુભ રહેશે. આ યોગના નિર્માણથી તમને સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળશે. જો કોઈ કામમાં અવરોધો આવી રહ્યા હોય, તો તેમાં સફળતા મળી શકે છે. મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સમય લાભકારી સાબિત થશે.

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ શુભ યોગ લાભકારી સાબિત થશે. તમને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. કર્ક રાશિના જાતકોને શિક્ષણ, નોકરી, સ્વાસ્થ્ય અને વેપારમાં ફાયદો થશે. પ્રગતિના યોગ બનશે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકોને આ ગુરુ પુષ્ય યોગ બનવાથી ઘણો ફાયદો થશે. માન-સન્માનમાં વધારો થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળી શકે છે. તમને કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે અને તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકોને આર્થિક લાભ થશે. નોકરીની શોધ કરી રહેલા લોકોને ફાયદો થશે. જો લગ્નની ઉંમર થઈ ગઈ હોય, તો તેવા લોકો માટે સારા સંબંધો આવી શકે છે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકોને અત્યંત શુભ પરિણામો મળશે. ધન રાશિના જાતકોના જીવનમાં આર્થિક સ્થિતિમાં મોટો ઉછાળો આવશે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. અટકેલા કાર્યો ઝડપથી પૂરા થશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

