12 વર્ષ બાદ બન્યો બંપર આકસ્મિક ધનલાભ કરાવતો રાજયોગ, આ રાશિવાળા રાજા-મહારાજા જેવું સુખ ભોગવશે!
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ 12 વર્ષ બાદ ગુરુ બૃહસ્પતિએ મિથુન રાશિમાં રહીને રાહુ સાથે નવપંચમ રાજયોગ બનાવ્યો છે. જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ગ્રહોના રાશિ પરિવર્તનની અસર તમામ રાશિઓ પર પડતી હોય છે. હાલ દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ મિથુન રાશિમાં બિરાજમાન છે. આવામાં કુભ રાશિમાં બિરાજમાન રાહુ સાથે નવપંચમ રાજયોગ બની રહ્યો છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ મિથુન રાશિના નવમ ભાવ અને રાહુ કુંભ રાશિના પંચમ ભાવમાં બિરાજમાન છે. જેનાથી નવપંચમ રાજયોગ બન્યો છે. આ યોગ 18 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. ગુરુ અને રાહુ દ્વારા નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ થતા કેટલીક રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોની કુંડળીમાં હાલ ધન ભાવમાં રાહુ અને છઠ્ઠા ભાવમાં ગુરુની સ્થિતિ બની છે. તેના પ્રભાવથી નવમ પંચમ રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે જે અત્યંત શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. ગુરુ છઠ્ઠા ભાવમાં રહીને નોકરી, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવી શકે છે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા મામલાઓમાં પણ લાભના યોગ છે. રાહુનું ધનભાવમાં રહેવું અચાનક ધન પ્રાપ્તિ, પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ અને અટવાયેલું ધન પાછું મળવાના સંકેત આપે છે. તમારી અનેક ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોને પણ આ યોગ ફાયદો કરાવી શકે છે. રોકાણથી લાભ થશે. રાહુ આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે જેનાથી મદિરા સંલગ્ન વેપારીઓને અચાનક ફાયદો થઈ શકે છે. રાહુની દ્રષ્ટિ બીજા ભાવ પર હોવાથી પ્રોપર્ટીથી લાભ થઈ શકે પરંતુ સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. ગુરુ છઠ્ઠા ભાવના સ્વામી થઈને બારમા ભાવમાં બેઠા છે. જેનાથી વિદેશમાં નોકરી કે મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં તક મળી શકે છે. જો કે બારમા ભાવમાં ગુરુ હોવાથી ધર્મ અને આધ્યાત્મ સાથે જોડાણ લાભ કરાવી શકે. શનિ નવમ ભાવમાં વક્રી અવસ્થામાં છે આથી ભાગ્ય પર તેની નકારાત્મક અસરથી બચવા માટે ધાર્મિક કર્મકાંડ અને પૂજાપાઠ શુભ રહેશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિની કુંડળીમાં રાહુ સાતમા ભાવમાં અને ગુરુ એકાદશ ભાવમાં બિરાજમાન છે. આ યોગથી જાતકોની લાંબા સમયથી ચાલતી મુશ્કેલીઓનો અંત શક્ય છે. નોકરીની શોધમાં લાગેલા લોકોને તક મળી શકે છે. ગુરુની દ્રષ્ટિ ત્રીજા ભાવ પર પડવાથી આઈટી, એન્જિનિયરિંગ અને ટેક્નોલોજી સાથે જોડાયેલા ક્ષેત્રોમાં સફળતાના યોગ છે. સાતમા ભાવ વિવાહ અને વેપારના સૂચક છે જ્યાં રાહુની સ્થિતિ અને તેના પર ગુરુની દ્રષ્ટિથી અચાનક વિવાહના યોગ બની શકે છે. ગુરુના એકાદશ ભાવમાં રહેવાથી આવકમાં વધારો થશે અને સંતાન પ્રાપ્તિના સંકેત પણ બનશે. શેર માર્કેટ અને રોકાણના માધ્યમથી પણ સારા લાભ થઈ શકે છે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
