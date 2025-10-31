ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Guru Shukra Yuti 2025: 12 મહિના પછી ગુરુ શુક્ર વચ્ચે બનશે કેન્દ્ર યોગ, 3 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ

Guru Shukra Yuti 2025: શુક્ર ગ્રહ નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં પોતાની મૂળ ત્રિકોણ રાશિ તુલામાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર તુલા રાશિમાં માલવ્ય રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ સાથે જ 3 નવેમ્બરથી ગુરુ અને શુક્ર વચ્ચે કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ પણ થશે. ગુરુ અને શુક્રનો આ યોગ કેટલીક રાશીના લોકોને જીવનમાં આવનારી સમસ્યાથી રાહત અપાવી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ ગુરુ શુક્રનો કેન્દ્ર યોગ કઈ રાશિઓ માટે લાભકારી છે. 
 

Updated:Oct 31, 2025, 12:31 PM IST

કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ

3 નવેમ્બરથી ગુરૂ અને શુક્ર એકબીજાથી 60 ડિગ્રી પર હશે. જેના કારણે કેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થવાથી ત્રણ રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગની સાથે શુક્ર તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરીને માલવ્ય રાજયોગ પણ બનાવશે. 

મેષ રાશિ 

નવેમ્બર મહિનો મેષ રાશિના લોકો માટે ખાસ સાબિત થઈ શકે છે. મિત્રો અને પરિવારના લોકો સાથે સારો સમય પસાર થશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. ધાર્મિક યાત્રા થઈ શકે છે. વિદેશ સંબંધિત કામમાં સફળતા મળી શકે છે. કરિયરમાં શુભ પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. નોકરીમાં સારી ઓફર મળી શકે છે. વેપારમાં લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.   

મિથુન રાશિ 

મિથુન રાશિના લોકો માટે ગુરુ શુક્રનો કેન્દ્ર યોગ અનુકૂળ સાબિત થશે. આ રાશિમાં શુક્ર પાંચમાં ભાવમાં અને ગુરુ બીજા ભાવમાં બિરાજમાન હશે તેથી આ રાશિના લોકોને ધનની બાબતમાં લાભ મળી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં કરેલી મહેનત સફળ થશે. આ સમય દરમિયાન પદ વધી શકે છે અને સમાજમાં માન સન્માન વધી શકે છે. વેપારમાં રોકાણથી લાભ મળી શકે છે. જુના રોગ અને વિવાદોથી છુટકારો થશે. જીવનસાથી સાથે સારો તાલમેલ રહેશે.   

મીન રાશિ 

મીન રાશિના લોકોને પણ ગુરુ અને શુક્ર લાભ કરાવશે. ખાસ કરીને પૈતૃક સંપત્તિ છે લાભ મળી શકે છે. શિક્ષાના ક્ષેત્રમાં લાભ મળવાની સંભાવના. ભાગ્યનો સાથ મળશે. નોકરી કરતા લોકોના જીવનમાં ચાલતી સમસ્યાઓ સમાપ્ત થઈ શકે છે. મિત્રોનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. બચત કરવામાં સફળતા મળશે.  

Guru Shukra Yuti 2025guru gochar 2025shukra gochar 2025ગુરુ શુક્ર યુતિ 2025

