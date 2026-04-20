Guru Shukra Yuti 2026: ગુરૂ-શુક્રનો ગજલક્ષ્મી રાજયોગ, આ 4 રાશિઓના જીવનમાં ધન-સંપત્તિ અને ખુશીઓનો થશે વરસાદ

Shukra Guru Yuti 2026 effect on Rashi: ગુરૂ-શુક્રની યુતિથી અતિ શુભ ગજલક્ષ્મી રાજયોગ બનવાનો છે. મિથુન રાશિમાં બનવા જઈ રહેલા આ રાજયોગથી વૃષભ સહિત 4 રાશિઓના જાતકોને પૈસા, પદ, પ્રેમ અને સન્માન મળશે. જાણો શું તમારી રાશિ તેમાં સામેલ છે.

Updated:Apr 20, 2026, 09:53 AM IST

ગુરૂ-શુક્રનો ગજલક્ષ્મી રાજયોગ

Gajlaxmi Rajyog 2026 Effects on rashi: મે મહિનો ચાર રાશિના જાતકો માટે પૈસા, ખુશીઓ અને લોકપ્રિયતા લાવી રહ્યો છે. 14 મે 2026ના શુક્ર ગોચર કરી મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં પહેલાથી હાજર ગુરૂની સાથે યુતિ બનશે. ગુરૂ-શુક્રની યુતિથી ગજલક્ષ્મી રાજયોગ બનશે. 2 જૂન સુધી ગુરૂ મિથુન રાશિમાં રહેશે, ત્યાં સુધી આ યોગ સક્રિય રહેશે. જે ચાર રાશિના જાતકો માટે લાભદાયક રહેશે. આ જાતકોને નોકરી-ધંધામાં સફળતા મળશે.

વૃષભ રાશિ

ગજલક્ષ્મી રાજયોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેશે. કરિયરમાં તમારી પ્રગતિ થશે. નોકરી કરનાર લોકોને પ્રમોશન મળશે. તો કારોબારી જાતકોને નવી ડીલ મળી શકે છે કે તમારા પ્રોફિટમાં વધારો થશે. કુંવારા લોકો માટે લગ્નનો યોગ બની રહ્યો છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ અને આકર્ષણ વધશે.

 

 

તુલા રાશિ

 ગજલક્ષ્મી રાજયોગ તુલા રાશિના જાતકોને ધનલાભ કરાવશે. અટવાયેલી મોટી રકમ મળી શકે છે, જેનો ઉપયોગ તમે રોકાણ કે કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામમાં કરશો. લગ્ન જીવનમાં સુખ વધશે. કરિયરમાં એવી સફળતા મળશે, જે સમાજમાં તમારી ઓળખ વધારશે.

ધન રાશિ

 ગુરૂ-શુક્રની યુતિથી બની રહેલો ગજલક્ષ્મી રાજયોગ ધન રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ અપાવશે. તમે નવું ઘર કે ગાડી ખરીદી શકો છો. કારોબારમાં મોટો લાભ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. પરિવારની સાથે રજાઓ પસાર કરવા જઈ શકો છો.

મીન રાશિ

ગજલક્ષ્મી રાજયોગ મીન રાશિના જાતકોને ધન-સમૃદ્ધિ અપાવશે સાથે લવ લાઇફમાં સુધાર આવશે. તમારા જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થશે. જૂની મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. પરિવારની સાથે યાદગાર સમય પસાર કરશો.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

