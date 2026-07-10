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  • /12 જુલાઈએ બનશે ગુરુ-શુક્રનો અદ્ભુત સંયોગ, આ 4 રાશિઓ પર થશે ધનનો વરસાદ, અણધારી વધશે સંપત્તિ !

12 જુલાઈએ બનશે ગુરુ-શુક્રનો અદ્ભુત સંયોગ, આ 4 રાશિઓ પર થશે ધનનો વરસાદ, અણધારી વધશે સંપત્તિ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 10, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:50 PM IST

Guru Shukra Yog 2026 : ગુરુ અને શુક્ર વચ્ચેના ખાસ સંયોગના કારણે 12 જુલાઈ, 2026થી એક દુર્લભ યોગ બની રહ્યો છે, જે ચોક્કસ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. આ યોગના કારણે આ 4 રાશિના વ્યક્તિઓને નાણાકીય લાભ, કારકિર્દીમાં પ્રગતિ અને સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
 

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Guru Shukra Yog 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગુરુ અને શુક્રને સૌથી શુભ અને ફળદાયી ગ્રહો માનવામાં આવે છે. 12 જુલાઈએ આ બે ગ્રહોની સ્થિતિ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને દુર્લભ બારમો યોગ બનાવશે. જ્યારે આ બે શુભ ગ્રહો એકબીજાની સાપેક્ષમાં બીજા અને બારમા ભાવમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે આ સંયોગ સંપત્તિ માટે નવા માર્ગો ખોલે છે અને ચોક્કસ રાશિના જાતકો માટે જીવનની સુખ-સુવિધાઓમાં જબરદસ્ત વધારા તરફ દોરી જાય છે.   

વૃષભ રાશિ2/6

વૃષભ રાશિ

ગુરુ અને શુક્રનો આ સંયોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થવાનો છે. શુક્ર તમારી રાશિનો શાસક ગ્રહ હોવાથી શુભ પરિણામો મળશે. કાર્યસ્થળ પર લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો અચાનક પૂર્ણ થવા લાગશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પ્રમોશન અને પગાર વધારા અંગે સારા સમાચાર મળી શકે છે. જો તમે રોકાણ કર્યું છે, તો નોંધપાત્ર નફો થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. 

તુલા રાશિ3/6

તુલા રાશિ

શુક્ર તુલા રાશિનો શાસક ગ્રહ હોવાથી ગુરુ અને શુક્રનું આ ખાસ જોડાણ તમારા જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. જો તમે લાંબા સમયથી નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો 12 જુલાઈ પછી તમને તમારી ઇચ્છિત કંપની તરફથી આકર્ષક પેકેજ સાથે ઓફર મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે, જેનાથી તમારું બેંક બેલેન્સ મજબૂત થશે.  

સિંહ રાશિ4/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ સન્માન, પ્રતિષ્ઠા અને વ્યવસાયિક સફળતા લાવે છે. જે લોકો પોતાનો વ્યવસાય અથવા સ્ટાર્ટઅપ ચલાવી રહ્યા છે તેમને કોઈ મોટો સોદો અથવા વિદેશ પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. સમાજમાં અને કાર્યસ્થળ પર તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સુધરશે અને પરિવાર સાથે ધાર્મિક અથવા સુખદ યાત્રાના સંકેતો છે.   

ધન રાશિ5/6

ધન રાશિ

ગુરુ ધન રાશિનો શાસક ગ્રહ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને અપાર નસીબનો આનંદ મળશે. તમે ઓછામાં ઓછા પ્રયત્નો સાથે નોંધપાત્ર સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણના રસ્તા ખુલશે. પૂર્વજોની મિલકત દ્વારા નાણાકીય લાભ અથવા જૂના વિવાદના ઉકેલની પ્રબળ સંભાવના છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Guru Shukra Yog
Rashifal

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