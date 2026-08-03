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સોમવાર અને ગુરુ આદિત્ય રાજયોગનો શુભ સંયોગ, આ રાશિવાળાને 17 ઓગસ્ટ સુધી છપ્પરફાડ ધનલાભના યોગ

Written ByViral Raval
Published: Aug 03, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:46 AM IST

Guru Aditya Rajyog: દેશના અનેક ભાગોમાં શ્રાવણ મહિનો શરૂ થયો છે. એ રીતે જોઈએ તો આજના દિવસે એટલે કે 3 ઓગસ્ટના રોજ કર્ક રાશિમાં ગુરુ આદિત્ય રાજયોગ બનેલો છે. જે કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે. 

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વૈદિક જ્યોતિષમાં ગુરુ અને સૂર્યની યુતિ ખુબ જ ફળદાયી અને શુભ ગણાય છે. હાલના સમયમાં કર્ક રાશિમાં આ બંને ગ્રહોની યુતિ થયેલી છે. જેનાથી ગુરુ આદિત્ય રાજયોગ નિર્માણ પામ્યો છે. આ રાજયોગ માન સન્માન, જ્ઞાન, ઉચ્ચ પદ, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ વધારનારો ગણાય છે. કર્ક રાશિમાં આ શુભ યોગ 17 ઓગસ્ટ 2026 સુધી રહેશે. જાણો કઈ રાશિઓને બંપર લાભ થઈ શકે છે. 

મેષ રાશિ2/5

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે ગુરુ આદિત્ય રાજયોગ કોઈ ચમત્કારથી જરાય કમ નહીં હોય. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. ભાગીદારીના કાર્યોમાં ખુબ નફો કમાશો. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળશે. નવી નોકરી મળવાના એંધાણ છે. મુસાફરીથી ફાયદો થઈ શકે છે. મકાન કે વાહન સુખ મળી શકે. આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં ખુબ મન લાગશે. ધાર્મિક મુસાફરી કરી શકો છો. 

મિથુન રાશિ3/5

મિથુન રાશિ

17 ઓગસ્ટ સુધીનો સમય સિંહ રાશિવાળા માટે શાનદાર રહી શકે છે. આ દરમિયાન તમને કોઈ રોકાણથી બંપર લાભ થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં પણ સારી કમાણી થઈ શકે. અનેક સ્ત્રોતોથી પૈસા કમાઈ શકો છો. અટકેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિથી પણ ખુબ લાભ થઈ શકે. ધર્મ કર્મના કાર્યોમાં રસ વધશે. કોઈ જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવાનું સૌભાગ્ય મળી શકે.   

કર્ક રાશિ4/5

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે ગુરુ આદિત્ય રાજયોગ ખુબ શુભદાયી રહી શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિ થઈ શકે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થશે. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળી શકે છે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે. બિઝનેસમાં સારી એવી પ્રગતિ થશે. માંગલિક કાર્ય થઈ શકે. કોઈ તીર્થસ્થળના દર્શને જઈ શકો.   

સિંહ રાશિ5/5

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિવાળા માટે આ પણ આ રાજયોગ ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં ખુબ સુધારો જોવા મળી શકે છે. માન સન્માન વધશે. કરિયરમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. નોકરીમાં બદલાવ આવી શકે. મનગમતી નોકરી મળવાના શુભ યોગ છે. કોઈ જૂના રોગથી  છૂટકારો મળી શકે. વિદેશમાં નોકરી કરવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.) તમામ તસવીરો- AI Images

TAGS:
Sawan 2026
Guru Aditya Rajyog

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