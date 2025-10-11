Atichari Guru: 8 દિવસ બાદ અતિચારી ગુરુ કરશે ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર, આ રાશિઓને બંપર ધન-સંપત્તિ મળશે
ગુરુ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે ત્યારે અનેક રાશિઓ માટે ઉન્નતિ, ધનલાભ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારાના યોગ લાવશે. ખાસ કરીને આ પરિવર્તન કરિયર, વેપાર અને કૌટુંબિક જીવનમાં સકારાત્મક લાવનારું રહેશે.
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ગુરુ ગ્રહ (બૃહસ્પતિ)નું ગોચર લગભગ દર 13 મહિને એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં થતું હોય છે. તેની અસર તમામ રાશિઓ પર જોવા મળે છે. હાલમાં ગુરુ મિથુન રાશિમાં છે અને જલદી ઓક્ટોબરમાં પોતાની અતિચારી ગતિથી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 19 ઓક્ટોબરે સવારે લગભગ 3.09 કલાકે આ ગોચર થશે. જ્યોતિષમાં કર્ક રાશિ ગુરુની ઉચ્ચ રાશિ ગણાય છે. આથી આ પરિવર્તન અનેક લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર લાવશે.
ગુરુના આ ગોચરથી કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્યોદય, આવકમાં વધારો, સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો અને સંતાન સુખ જેવા શુભ યોગ બનશે. ખાસ કરીને નોકરી, વેપાર, અને કૌટુંબિક જીવન સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિના સંકેત મળી શકે છે. આ ગોચરથી કઈ કઈ રાશિઓને લાભ થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે ગુરુ બૃહસ્પતિનું આ ગોચર ચતુર્થ ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. જે જીવનમાં સ્થિરતા અને સુખ સુવિધાઓમાં વધારો કરાવશે. આ દરમિયાન તમે નવું ઘર ખરીદી શકો છો. વાહન લઈ શકો છો કે પ્રોપર્ટી સંલગ્ન કોઈ મોટો નિર્ણય લઈ શકો છો. ઘર પરિવારનો માહોલ સારો રહેશે, પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ મળશે અને માતા સાથે સંબંધ વધુ મજબૂત થશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને લોકો તમારા કામને બિરદાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય પ્રેરણાદાયી રહેશે. ખાસ કરીને કળા ડિઝાઈન કે રચનાત્મક ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલાઓને મહેનતનું સારું ફળ મળશે.
મિથુન રાશિ
ગુરુનું ગોચર મિથુન રાશિના બીજા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે જે ધન વાણી અને પરિવાર સંલગ્ન ભાવ છે. આ પરિવર્તનના પ્રભાવથી મિથુન રાશિના લોકોને અનેક સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન નવા લોકો સાથે સારા સંબંધ થશે જે ભવિષ્ય માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરવાની સંભાવના છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. જૂના અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં પણ તમે અનુશાસિત અને સમયબદ્ધ રીતે તમારા કામ પૂરા કરશો, જેનાથી તમારી કાર્યક્ષમતાની પ્રશંસા થશે અને સફળતા મળવાના પ્રબળ યોગ રહેશે.
કર્ક રાશિ
ગુરુનું આ ગોચર આ વખતે કર્ક રાશિ માટે ખુબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે ગુરુ પોતે કર્કમાં ઉચ્ચના ગણાય છે અને આ વખતે તેઓ પોતાની જ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તેની સીધી અસર તમારા લગ્ન ભાવ પર થશે. જેનાથી તમારા વ્યક્તિત્વ, આત્મવિશ્વાસ અને સોચમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવશે. આ સમયગાળામાં લગ્ન જીવન સુખદ રહેશે, જીવનસાથીની ઉન્નતિના પણ યોગ બનશે. જે લોકો અપરિણીત છે તેમના માટે વિવાહના સારા પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. સમાજમાં તમારી છબી નિખરશે અને લોકો તમારા આકર્ષણ અને વ્યવહારથી પ્રભાવિત થશે. તમે પોતે પણ તમારા સ્વભાવમાં સુધાર મહેસૂસ કરશો. પાર્ટનરશીપવાળા કામોમાં લાભના સંકેત છે અને તમારા નેતૃત્વ કૌશલ પણ ઉભરીને સામે આવશે. આ સમય પોતાને સારો બનાવવામાં અને સામાજિક રીતે મજબૂત કરવા માટે અનુકૂળ છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિ માટે ગુરુનું આ ગોચર અગિયારમાં ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. જે લાભ, આકાંક્ષાઓની પૂર્તિ અને સમાજિક પ્રતિષ્ઠાનો કારક છે. આ ગોચર તમારા જીવનમાં એક નવો અને સકારાત્મક અધ્યાયની શરૂઆત કરી શકે છે. જે લોકો પગાર વધારા, પ્રમોશન અને આર્થિક પ્રગતિની આશા રાખી બેઠા હતા તેમના માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે. તમારું વિનમ્ર અને સકારાત્મક વલણ લોકોને પ્રભાવિત કરશે અને તમારા સન્માનમાં વધારો થશે. સામાજિક દાયરામાં તમારી પકડ મજબૂત થશે અને તમારી છબી એક જવાબદાર અને નિપૂણ વ્યક્તિ તરીકે ઊભરશે. અપરિણીત લોકો માટે માંગા આવી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે ગુરુ બૃહસ્પતિનું ગોચર ભાગ્ય ભાવમાં થઈ રહ્યું છે જે જીવનમાં નવી આશા અને પ્રગતિના રસ્તા ખોલી શકે છે. ભાગ્યનો સાથ મળવા લાગશે અને તમે અનેક જરૂરી ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ કરશો. આ સમય ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક અને રચનાત્મક ગતિવિધિઓ માટે પણ અનુકૂળ રહેશે. કરિયર અંગે બદલાવ વિચારી રહ્યા હોવ તો આ સમય નોકરી બદલવા માટે કે નવો વેપાર શરૂ કરવા માટે શુભ છે. આ ગોચર દરમિયાન કામકાજ સંબંધિત મુસાફરી, વિશેષ રીતે વિદેશ પ્રવાસ કે લાંબા અંતરની મુસાફરી શક્ય છે જે લાભકારી રહી શકે છે. આ સમય વિકાસ, શિક્ષણ અને કરિયરની રીતે ફાયકારક રહી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિવાળા માટે ગુરુનું આ ગોચર સપ્તમ ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. આ સમય વેપારીઓ માટે વિસ્તાર અને લાભની નવી તકો લઈને આવશે. નોકરીયાત લોકોને તેમની મહેનતનું ફળ મળશે. માન સન્માન, પ્રમોશન અને સફળતાના સ્વરૂપમાં. દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા રહેશે અને જીવનસાથીનો સહયોગ દરેક મોરચે મળશે. કૌટુંબિક સંબંધ મજબૂત થશે અને મિત્રો તરફથી પણ ભાવનાત્મક સહયોગ મળશે. આ ગોચર સંપૂર્ણ રીતે તમારા સંબંધો, કરિયર અને માનસિક શાંતિ માટે સકારાત્મક રહેશે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos