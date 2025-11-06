5 દિવસ બાદ સોનાની જેમ ચમકશે આ રાશિઓનું ભાગ્ય, 12 વર્ષ પછી ગુરુ ચાલશે ઉલટી ચાલ, થશે અચાનક ધનલાભ
Guru Vakri 2025 : વૈદિક જ્યોતિષમાં ગુરુ ગ્રહની વક્રી ગતિ ખૂબ જ શુભ અને લાભદાયી માનવામાં આવે છે. સુખ અને સમૃદ્ધિનો ગ્રહ ગુરુ 11 નવેમ્બરના રોજ કર્ક રાશિમાં વક્રી થશે, જે આગામી 25 દિવસ સુધી ચોક્કસ રાશિઓના જીવનને લાભ આપશે.
Guru Vakri 2025 : દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, ગુરુ 11 નવેમ્બરે કર્ક રાશિમાં વક્રી થશે, એટલે કે તે ઉલટી ચાલ ચાલશે. જ્યોતિષીઓના મતે, ગુરુ હાલમાં તેની અતિચાર અવસ્થામાં છે. 12 વર્ષ પછી ગુરુ રાત્રે 10:11 વાગ્યે કર્ક રાશિમાં વક્રી થશે. આ પછી તે 5 ડિસેમ્બર સુધી આ અવસ્થામાં રહેશે, જ્યારે તે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુના આ પરિવર્તનથી ઘણી રાશિઓને લાભ થશે.
વૃષભ રાશિ
ગુરુનું વક્રી વૃષભ રાશિ માટે નાણાકીય અને કારકિર્દી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપશે. કોઈપણ જૂના બાકી પૈસા પાછા મળી શકે છે. વ્યવસાયિક યોજનાઓમાં અગાઉના અવરોધો ધીમે ધીમે દૂર થશે. સરકારી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા સન્માન મળવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં વડીલોનો સહયોગ વધશે અને આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે ગુરુ વક્રી શુભ માનવામાં આવે છે. આ સમય તમને તમારા લક્ષ્યો પર ફરીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની તક આપશે. જૂના રોકાણો અથવા મિલકત નફો આપી શકે છે. સંબંધોમાં રહેલા લોકો ગેરસમજણો દૂર કરશે. વધુમાં, તમારી મહેનત હવે કામ પર માન્ય રહેશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે વક્રી ગુરુ ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ હવે ગતિ પકડશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિ શક્ય બનશે અને ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. ઘરમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. તમને વિદેશ યાત્રા સંબંધિત તક મળી શકે છે અથવા અગાઉ બાકી રહેલું કાર્ય હવે પૂર્ણ થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos