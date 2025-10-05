Guru Vakri 2025: ગુરુની ઉલ્ટી ચાલથી આ 3 રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન, માન-સન્માન અને ધન-સંપત્તિમાં થશે ધરખમ વધારો!
Guru Vakri 2025: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, વર્ષના અંતમાં ગુરુ એટલે કે બૃહસ્પતિ ગ્રહ ઉલ્ટી ચાલ ચાલવાનું શરૂ કરશે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, ગુરુની ઉલ્ટી ચાલથી કઈ ત્રણ રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિમાં વક્રી થશે ગુરુ
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ મિથુન રાશિમાં ઉલ્ટી ચાલ ચાલવા જઈ રહ્યા છે. આ સ્થિતિમાં આ પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં જબરદસ્ત સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે.
જ્ઞાન, આધ્યાત્મિકતા અને ધનનો કારક છે ગુરુ
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગુરુ (બૃહસ્પતિ)ને જ્ઞાન, ધર્મ, આધ્યાત્મિકતા, ધન, ખ્યાતિ અને સમૃદ્ધિનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ ગુરુ ગ્રહની ચાલમાં પરિવર્તન થાય છે. ત્યારે તે જીવનના આ ક્ષેત્રો પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે. 2025ના અંતમાં દેવગુરુ બૃહસ્પતિ મિથુન રાશિમાં વક્રી થવા જઈ રહ્યા છે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, આ સમય દરમિયાન કેટલીક રાશિઓને વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થશે.
મિથુન રાશિ
ગુરુ ગ્રહનું વક્રી થવું મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુભ સંકેતો લાવી શકે છે. લગ્ન ભાવમાં ગુરુનો પ્રભાવ માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. પ્રભાવશાળી વ્યક્તિનો સહયોગ મળશે, જેનાથી પરિવારમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ આવશે. અપરિણીત જાતકોને લગ્નના પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. જીવનસાથીની પ્રગતિ અને સફળતા શક્ય છે. મિલકત સંબંધિત વિવાદો ઉકેલાઈ શકે છે અને નવી મિલકત ખરીદવાની તકો મળશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું વક્રી થવું કરિયર અને વ્યવસાયિક જીવનમાં પ્રગતિનો માર્ગ ખોલશે. આ કર્મ ભાવમાં બૃહસ્પતિના પ્રભાવને કારણે આ સમયગાળો ફાયદાકારક સાબિત થશે. નોકર કરતા જાતકોને પ્રગતિ અને પ્રમોશનની તકો મળી શકે છે. બિઝનેસમાં નફો અને અટકેલા ભંડોળની પુનઃપ્રાપ્તિ જોવા મળશે. પિતા સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. મિત્રો અને પરિવાર સાથે વિતાવેલો સમય આનંદપ્રદ રહેશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ માટે ગરુનું વક્રી થવું નવમા ભાવમાં શુભ પરિણામો લાવશે. આ ભાવ ભાગ્યમાં વધારો અને અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાનો સંકેત આપે છે. કિસ્મતનો સાથ મળશે અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને આવકમાં વધારો સંભવ છે. પારિવારિક જીવન શાંતિપૂર્ણ અને ખુશ રહેશે. કાર્ય સંબંધિત મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે. વિદેશ સંબંધિત કાર્યમાં પણ સકારાત્મક પરિણામો મળવાની સંભાવના છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos