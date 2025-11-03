અતિચારી ગુરુ વક્રી થઈ આ 3 રાશિવાળાનું ધનોત પનોત કાઢશે, આર્થિક-કરિયર મોરચે હાહાકાર મચશે! સતર્ક રહેજો
ગુરુ જ્ઞાન, સુખ, સૌભાગ્ય અને વિવાહના કારક ગ્રહ છે જે વક્રી થવા જઈ રહ્યા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુભ ગ્રહ ગણાતા ગુરુની ઉલ્ટી ચાલ 3 રાશિઓને ભારે પડી શકે છે.
ગુરુ હાલ અતિચારી છે અને કર્ક રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. હવે 11 નવેમ્બર 2025ના રોજ ગુરુ વક્રી અવસ્થામાં આવશે. કર્ક રાશિમાં ગુરુની ઉલ્ટીચાલ કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ શુભ રહેશે તો 3 રાશિ એવી પણ છે જેમને ભારે પડી શકે છે. આ જાતકોને અંગત અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
25 દિવસ સતર્ક રહો
આવનારા સમયમાં ગુરુની સ્થિતિમાં ઝડપથી ફેરફાર આવશે. 11 નવેમ્બરે ગુરુ વક્રી થશે અને 5 ડિસેમ્બર 2025 સુધી ઉલ્ટી ચાલ ચલશે. વક્રી અવસ્થામાં જ ગુરુ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને જૂન 2026 સુધી મિથુન રાશિમાં જ ગોચર કરશે. આ બધા વચ્ચે 11 માર્ચ 2026ના રોજ ગુરુ માર્ગી થશે પરંતુ 11 નવેમ્બરથી 5 ડિસેમ્બર 2025 સુધીનો સમય કર્ક રાશિમાં ગુરુની ઉલ્ટી ચાલ 3 રાશિવાળા માટે અશુભ ફળ લાવી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ગુરુની વક્રી ચાલ પરેશાનીવાળી રહી શકે છે. કરિયરમાં પડકારો અને દબાણનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ફાલતુ ખર્ચા બજેટ બગાડશે. અચાનક કોઈ મોટો ખર્ચો સામે આવી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ આ સમય શુભ કહી શકાશે નહીં. આ લોકોએ આર્થિક મામલાઓમાં અને કરિયરમાં સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. આ સાથે જ આ સમયમાં આત્મનિરીક્ષણ કરીને તમારી ભૂલો શોધો અને તેને સુધારો.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોના આકસ્મિક ખર્ચા વધી શકે છે. એવી એવી સમસ્યાઓ આવી શકે જેની કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. આ સમય દરમિયાન મંદિર જાઓ અને ભગવાનની શરણ લો. કોઈ ખોટું કામ ન કરો.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
