અતિચારી ગુરુ કર્કમાં બનાવશે હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ, 4 રાશિવાળાની કમાણીમાં બંપર ઉછાળો આવશે, લોટરી લાગશે!
guru Gochar: ગુરુ આ વર્ષે પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર સાથે જ 4 રાશિવાળા માટે જાણે લોટરી લાગવા જેવો સમય રહેશે. કમાણીમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જેમની ગણતરી દેવતાઓના ગુરુ તરીકે થાય છે તે બૃહસ્પતિ આ વર્ષે બે વાર રાશિ બદલશે. ગુરુનું પહેલું રાશિ પરિવર્તન 2 જૂન 2026ના રોજ થશે. આ દિવસે તેઓ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં જશે. જ્યારે બીજુ પરિવર્તન 31 ઓક્ટોબરે થશે. આ દિવસે તે સૂર્યની રાશિ સિંહમાં પ્રવેશ કરશે. અત્રે જણાવવાનું કે ગુરુનું કર્ક રાશિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્ય પલટી નાખનારું સાબિત થશે. ગુરુના કર્કમાં ગોચરથી હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ પણ બનશે. આ યોગ ખુબ જ ભાગ્યશાળી ગણાય છે. જાણો કોને લાભ થઈ શકે.
અતિચારી અવસ્થામાં છે ગુરુ
ગુરુએ 2025માં મિથુન રાશિમાં ગોચર કર્યું ત્યારથી અતિચારી થયા છે. જે આગામી 8 વર્ષ સુધી રહેશે. અતિચારી એટલે ઝડપી ચાલ. દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અતિચારી અવસ્થામાં છે.
કર્ક રાશિ
ગુરુ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરતા જ તમને બંપર લાભ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થઈ શકે. આવકના સ્ત્રોતમાં વધારો થશે. જૂના રોકાણથી મોટો ફાયદો થઈ શકે. નોકરીમાં પદોન્નતિની તકો છે. માન સન્માનમાં વધારો થશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને ખુબ શાનદાર સમય રહેશે. જો ધંધો કરતા હશો તો કોઈ મોટી ડીલ થઈ શકે. કમાણીમાં મોટો ઉછાળો આવી શકે છે. માતા પિતાનો સહયોગ આર્થિક પ્રગતિ લાવશે. વિદેશ સંલગ્ન કાર્યોમાં સફળતા મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે ગુરુનું ગોચર ખુબ જ શુભ રહી શકે છે. અચાનક ધનલાભની તકો ઊભી થાય. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થશે. કામકાજને મામલે વિદેશ જઈ શકો છો. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહેશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે કર્ક રાશિમાં ગોચર કરિયરમાં ખુબ લાભ કરાવી શકે છે. શેર બજાર સંલગ્ન લોકોને અઢળક લાભ કરાવી શકે. ઘરમાં નવા મહેમાન આવી શકે. આ સમય આધ્યાત્મિક પ્રગતિનો રહેશે. કમાણી પણ વધી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
