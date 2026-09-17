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Extramarital Affairs: શું તમારા પાર્ટનર પણ જાય છે અહીં? આ 4 જગ્યાએ અફેર થવાની શક્યતા વધુ

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 17, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:04 PM IST

Extramarital Affairs: વર્તમાન સમયમાં પતિ અને પત્ની બંનેના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર હોય તેવી ઘટના વધતી જાય છે. છાશવારે એવા કિસ્સા સામે આવે છે જેમાં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાં પતિ કે પત્ની રંગેહાથ પકડાતા હોય. પરંતુ શું તમે એ જગ્યાઓ વિશે જાણો છો જ્યાંથી એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર શરુ થાય છે ? આજે તમને 4 એવી જગ્યા વિશે જણાવીએ જે પતિ અને પત્ની વચ્ચે ત્રીજા વ્યક્તિની એન્ટ્રી થવાનું મુખ્ય કારણ બને છે.
 

પતિ કે પત્ની હાજરીમાં અફેર1/6

પતિ કે પત્ની હાજરીમાં અફેર

એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના કારણે લોકોના સુખી સંસાર વિખેરાઈ જાય છે. આવા સમયે પ્રશ્ન એવો પણ થાય કે પતિ અને પત્ની વચ્ચે ત્રીજી વ્યક્તિ કઈ રીતે આવી શકે ? તો તેના માટે જવાબદાર આ 4 જગ્યાઓ હોય છે. આ 4 જગ્યા એટલી ખતરનાક છે કે પતિ કે પત્ની હાજરી હોય તો પણ ત્યાંથી અફેરની શરુઆત થઈ શકે છે.  

સોશિયલ મીડિયા2/6

સોશિયલ મીડિયા

આજના સમયમાં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર શરુ થવાનું હબ છે સોશિયલ મીડિયા. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લોકો એકબીજાના સંપર્કમાં આવે છે, વાતો કરે છે. આ વાતો ક્યારેય એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની શરુઆતનું કારણ પણ બની જાય છે.   

ઓફિસ3/6

ઓફિસ

એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર શરુ થાય તેવી બીજી રિસ્કી જગ્યા ઓફિસ છે. ઘર સિવાય ઓફિસ એવી જગ્યા છે જે સ્ત્રી અને પુરુષ કલાકોનો સમય પસાર કરે છે. ઓફિસમાં કલાકો સુધી એકબીજા સાથે કામ કરતાં કર્મચારીઓ વચ્ચે ઈલુ ઈલુ શરુ થઈ જાય છે.   

જીમ4/6

જીમ

જીમ પણ એવી જગ્યા છે જ્યાં અફેર થવાની શક્યતા વધી જાય છે. વર્કઆઉટ દરમિયાન અફેર શરુ થઈ જતા હોય છે. જો કે જીમમાં પુરુષો કરતાં મહિલાઓના અફેર શરુ થાય તેવી શક્યતા હોય છે. જીમમાં ટ્રેનરની નજીક રહેવાના કારણે આકર્ષણ થઈ જાય છે અને અફેર શરુ થઈ શકે છે.   

પાર્ટી5/6

પાર્ટી

અલગ અલગ પ્રકારની પાર્ટીમાં પણ અફેર શરુ થાય તેવું રિસ્ક વધારે હોય છે. પાર્ટીમાં પોતાના પાર્ટનરની હાજરીમાં પણ લોકો એકબીજાને મળ્યા પછી એકબીજાની નજીક આવી જતા હોય છે. ઘણા અફેર ફેમેલી પાર્ટીથી પણ શરુ થઈ જતા હોય છે. લાંબા સમય પછી લોકો એકબીજાને મળે પછી ફોન નંબરની અદલાબદલી થાય અને પછી વાત અફેર સુધી પહોંચી શકેછે.

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TAGS:
extramarital affairs
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર

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