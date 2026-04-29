હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ ખોલશે આ રાશિઓના કિસ્મતના બંધ દરવાજા, ગુરુની કૃપાથી મળશે સુખ-સમૃદ્ધિ અને કરશે માલામાલ!
Hans Mahapurush Rajyog 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, દેવગુરુ બૃહસ્પતિ 2 જૂન 2026ના રોજ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આવી સ્થિતિમાં કર્ક રાશિમાં ગુરુના આ ગોચરથી 'હંસ મહાપુરુષ' નામના રાજયોગનું નિર્માણ થશે. ચાલો જાણીએ કે, આ રાજયોગ કઈ 4 રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ અને મંગળકારી સાબિત થશે.
4 રાશિના જાતકોને મળશે સુખ-સમૃદ્ધિનું વરદાન
વૈદિક જ્યોતિષમાં બૃહસ્પતિને દેવતાઓના ગુરુ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, દેવ ગુરુ બૃહસ્પતિ 2 જૂન 2026ના રોજ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુ ગ્રહના આ ગોચરથી 'હંસ મહાપુરુષ' નામના રાજયોગનું નિર્માણ થશે. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે જ્યારે ગુરુ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે હંસ મહાપુરુષ રાજયોગનું નિર્માણ થાય છે. ચાલો જાણીએ કે, ગુરુના આ ગોચરથી બનનારો હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ કઈ 4 રાશિઓ માટે અપાર સુખ અને સમૃદ્ધિ લઈને આવશે.
કર્ક રાશિ
દેવ ગુરુ બૃહસ્પતિ 2 જૂન 2026ના રોજ આ જ રાશિમાં પ્રવેશ કરવાના છે. આ ગુરુની ઉચ્ચ રાશિ છે, તેથી આ જ રાશિમાં હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ બનશે. આથી કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમય કાયાકલ્પ કરનારો સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી જમા મૂડીમાં વધારો થશે અને કમાણીના એકથી વધુ માર્ગ ખુલી શકે છે. આ ઉપરાંત આ સમય દરમિયાન તમે જે પણ નવા કામનો પાયો નાખશો, તેમાં ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. વેપાર કરતા જાતકોના અધૂરા પ્રોજેક્ટ્સ ગતિ પકડશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે ગુરુ દસમા ભાવમાં (કર્મ સ્થાન) ગોચર કરશે. ગુરુનું આ ગોચર કરિયરની દ્રષ્ટિએ માઈલસ્ટોન સાબિત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારો પ્રભાવ વધશે અને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. જો તમે વેપાર કરો છો, તો નફામાં ભારે વધારો થશે. બેરોજગારોને પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓમાં નોકરી મળવાની શક્યતા છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ભાગ્ય ભાવને જાગૃત કરશે, જેનાથી કિસ્મતના બંધ દરવાજા ખૂલી શકે છે. તમને ગુપ્ત ધન અથવા પૈતૃક સંપત્તિથી અણધાર્યા લાભ થવાના સંકેત છે. જૂના રોકાણો પણ હવે મોટો નફો આપશે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. જો તમે નવું વાહન કે ઘર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સપનું સાકાર થવાનો સમય છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા દેવાના બોજમાંથી તમને રાહત મળશે અને માનસિક શાંતિનો અનુભવ થશે.
મીન રાશિ
ગુરુ મીન રાશિના સ્વામી હોવાથી પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં તેમનો પ્રવેશ તમારા માટે સુવર્ણ તક લઈને આવશે. જો તમે નોકરી બદલવાનું કે વિદેશમાં કરિયર બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમય અનુકૂળ છે. વેપારમાં વિસ્તરણ માટે આ સૌથી સારો સમય છે. રોકાણના બાબતોમાં તમારી સમજદારી ફળશે, જેનાથી મોટો લાભ થશે. ઘરમાં માંગલિક કાર્યોનું આયોજન થઈ શકે છે. સંબંધોમાં મધુરતા આવશે અને પરસ્પર તાલમેલ વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
