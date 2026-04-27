કર્ક રાશિમાં ગુરુ બનાવશે ખાસ રાજયોગ, આ રાશિના જાતકો જીવશે રાજા જેવું જીવન, અચાનક થશે નાણાકીય લાભ !

Hans Mahapurush Rajyog 2026 : 2 જૂન, 2026ના રોજ ગુરુ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જે 'હંસ રાજયોગ' બનાવશે. આ શુભ રાજયોગનો પ્રભાવ બધી રાશિઓ પર થશે. જો કે, આ સમયગાળો કર્ક, વૃશ્ચિક અને મીન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થશે. 
 

Updated:Apr 27, 2026, 02:46 PM IST

Hans Mahapurush Rajyog 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગુરુ ગ્રહ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે 'હંસ રાજયોગ' રચાય છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, ગુરુ 2 જૂને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 31 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ચોક્કસ રાશિના લોકોના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થવાની અપેક્ષા છે. આ સમય ત્રણ રાશિઓ માટે ખાસ કરીને શુભ રહેવાનો છે, તેમનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.  

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આ ગ્રહ ગોચર ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભની તકો ઊભી થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે અને કારકિર્દીની નવી તકો મળી શકે છે. નોકરીમાં પરિવર્તન અથવા નવી તકો મળવાના સંકેતો છે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો સારા નફાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. જૂના દેવામાંથી મુક્તિ મળવાની સંભાવના છે.  

મીન રાશિ

મીન રાશિના વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો સારા સમાચાર લાવી શકે છે. આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની સંભાવના છે. ઘર અથવા વાહન ખરીદવાની તકો ઊભી થઈ શકે છે. લગ્ન સંબંધિત બાબતોમાં સફળતાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. જો તમે નવું સાહસ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમયગાળો અનુકૂળ રહેશે. તમને તમારા પરિવાર વિશે પણ સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

કર્ક રાશિ

આ સમયગાળા દરમિયાન ગુરુ તમારી પોતાની રાશિમાં તેની ઉચ્ચ સ્થિતિમાં રહેશે. પરિણામે તમને મહત્તમ લાભ મળશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન વધશે અને તમે તમારી કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થશે. વ્યવસાયિક સાહસો નફાકારક સાબિત થશે અને અટકેલા કાર્યો અથવા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થવા લાગશે. તમારી આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો પણ છે.   

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.      

Hans Rajyog 2026Jupiter Transit 2026guru gochar in cancerHans Mahapurush Rajyog

