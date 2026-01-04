વર્ષનો પહેલો હંસ-માલવ્ય રાજયોગ આ રાશિઓની ચમકાવશે કિસ્મત, દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા અને થશે માલામાલ!
Hans–Malavya Rajyog: હંસ અને માલવ્ય રાજયોગ બન્ને જ ખૂબ જ શક્તિશાળી જ્યોતિષીય યોગ છે. આ યોગ જાતકોના જીવનમાં મોટા સકારાત્મક ફેરફારો લાવનારા માનવામાં આવે છે. આ યોગ વર્ષ 2026ના એપ્રિલ મહિનામાં બનશે.
જ્યોતિષની દૃષ્ટિએ વર્ષ 2026 ખૂબ જ ખાસ રહેવાનું છે, કારણ કે આ વર્ષે એકસાથે અનેક શુભ અને પ્રભાવશાળી રાજયોગનું નિર્માણ થશે. જેમાં હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ અને માલવ્ય મહાપુરુષ રાજયોગ મુખ્ય છે. ગુરુ ગ્રહ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરવાથી 'હંસ રાજયોગ'નું નિર્માણ થશે, જ્યારે શુક્ર ગ્રહ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મીનમાં ગોચર કરવાથી 'માલવ્ય રાજયોગ' બનશે. આ બન્ને યોગ વર્ષ 2026ના મધ્યમાં સક્રિય થશે, જેનાથી કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં મોટો સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ બન્ને રાજયોગ ખૂબ જ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ તમારી રાશિના લગ્ન ભાવમાં બની રહ્યો છે, જેનાથી આત્મવિશ્વાસ વધશે, વ્યક્તિત્વ નિખરશે અને જીવનમાં નવી દિશા મળશે. જ્યારે માલવ્ય રાજયોગ તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં (ભાગ્ય સ્થાન) બનશે, જેનાથી ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ, વિદેશ યાત્રા, ધાર્મિક કાર્યો અને કરિયરમાં મોટી સિદ્ધિ મળવાના પ્રબળ યોગ બનશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ સમય અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. શુક્ર દેવ તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં સ્થિત થઈને માલવ્ય રાજયોગનો પ્રભાવ આપશે, જેનાથી વૈવાહિક જીવનમાં સુખ, પાર્ટનરશિપના કામોમાં લાભ અને વેપારમાં વિસ્તરણના યોગ બનશે. બીજી તરફ ગુરુ ગ્રહ તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહીને હંસ રાજયોગનું ફળ આપશે, જેનાથી આવકમાં વૃદ્ધિ, ઈચ્છિત સફળતા અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે. નોકરીયાત જાતકોને પ્રમોશન અથવા સારી તકો મળવાની સંભાવના છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે માલવ્ય રાજયોગ તમારી રાશિથી ધન ભાવ (બીજા ભાવ)માં બનશે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે અને ધન સંચયના નવા રસ્તાઓ ખુલશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ જળવાઈ રહેશે અને વાણીના પ્રભાવથી લાભ મળશે. જ્યારે હંસ રાજયોગ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં બનશે, જેના કારણે તમે સ્પર્ધામાં વિજય મેળવી શકશો. નોકરીમાં સ્થિરતા આવશે અને વિરોધીઓ નબળા પડી શકે છે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
