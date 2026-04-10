Hans Rajyog 2026: ગુરુ બનાવશે ખૂબ જ શુભ હંસ રાજયોગ, આ 3 રાશિઓની ચાંદી જ ચાંદી; થશે રૂપિયાનો વરસાદ!
Hans Rajyog 2026: ગુરુ આ વર્ષ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી હંસ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. ચાલો જાણીએ આ રાજયોગ કઈ રાશિના જાતકોની કિસ્મત ચમકાવશે.
આ રાશિમાં બનશે હંસ રાજયોગ
બૃહસ્પતિ એટલે કે ગુરુનું કર્ક રાશિમાં ગોચર કરવાથી હંસ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. ગુરુ ગ્રહ આ રાશિમાં 2 જૂનના રોજ પ્રવેશ કરશે અને 31 ઓક્ટોબર સુધી અહીં જ બિરાજમાન રહેશે. આ સમયગાળો 3 રાશિઓ માટે ખૂબ જ સુભ સાબિત થશે. આ રાશિઓની કિસ્મત ગુરુ ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવશે કરતા ચમકી જશે. અચાનક ધનની પ્રાપ્તના માર્ગ ખુલશે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
કર્ક રાશિ
ગુરુ ગ્રહ તમારી રાશિમાં ઉચ્ચ સ્થાન પર રહેશે. આવી સ્થિતિમાં સૌથી વધુ લાભ તમને જ મળશે. તમારા માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં ખૂબ જ વધારો થશે. અપરિણીત જાતકો માટે લગ્નની તકો ઉભી થશે. બિઝનેસમાં જબરદસ્ત નફો થશે. અટકેલા કામો પૂર્ણ થશે. રોકાણથી સારું ધન પ્રાપ્ત થવાની અપેક્ષા છે. તમારી આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળશે. તમને કોઈ ચોક્કસ પ્રયાસમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
હંસ રાજયોગ તમારી કિસ્મત ચમકાવવાનું કામ કરશે. અચાનક ધનની પ્રાપ્તિનો યોગ બનશે. અટકેલા કામો પૂર્ણ થશે. પૂર્વજોની મિલકતમાંથી લાભ મળી શકે છે. વિદેશ યાત્રાની શક્યતા છે. નવી નોકરી મળવાની શક્યતાઓ વધારે છે. બિઝનેસમાં ખૂબ જ લાભ મળશે. એવા સંકેતો છે કે, તમે જૂના દેવાથી મુક્ત થશો. ધન બચાવવામાં સફળ થશો. કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં તમને સફળતા મળશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ રાજયોગ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે. કમાણીમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. તમે નવું ઘર અથવા વાહન ખરીદી શકો છો. લગ્ન માટે પણ અનુકૂળ સંભાવનાઓ ઉભરી રહી છે. તમે કોઈ નવું સાહસ અથવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકો છો. વિદેશમાં નોકરી મેળવવાનું તમારું સપનું આખરે સાકાર થઈ શકે છે. આ સમયગાળામાં વારંવાર ધાર્મિક યાત્રાઓ થવાની શક્યતા છે. બાળકો તરફથી શુભ સમાચાર પણ મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
