Hanuman Jayanti 2026: હનુમાનજીનું અસલી નામ શું હતું? 90% લોકો નહીં આપી શકે આ સવાલનો સાચો જવાબ
Hanuman Jayanti 2026: હનુમાન જીને સંકટમોચન, બજરંગબલી, મારૂતિ અને ન જાણે કેટલા નામથી બોલાવવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે હનુમાન જીનું અસલી નામ શું હતું જે તેમના માતા-પિતાએ રાખ્યું હતું?
ધાર્મિક શાસ્ત્રો અનુસાર ચૈત્ર મહિનાની પૂનમના દિવસે હનુમાન જીનો જન્મ થયો હતો અને દર વર્ષે આ દિવસે હનુમાન જયંતિનું પર્વ ઉજવવામાં આવે છે. પંચાંગ અનુસાર દેશભરમાં આજે એટલે કે 2 એપ્રિલે હનુમાન જયંતિ ઉજવવામાં આવી રહી છે.
હનુમાન જીનું અસલી નામ!
હનુમાનજીને ભક્તો ઘણા નામે જાણે છે, જેમાં બજરંગબલી, સંકટમોચન, મારૂતિ, અંજનિપુત્ર વગેરે સામેલ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેમનું અસલી નામ હનુમાન નહોતું? જન્મના સમયે તેમના માતા-પિતાએ કંઈક અન્ય નામ આપ્યું હતું.
શું હતું હનુમાનજીનું અસલી નામ?
હનુમાન જી માતા અંજનાના પુત્ર હતા અને તેથી તેમને આંજનેય પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે હનુમાનજીનો જન્મ થયો તો તેમનું નામ 'સુંદર' રાખવામાં આવ્યું હતું. એટલે કે હનુમાનજીનું અસલી નામ સુંદર છે.
હનુમાન જીના અસલી નામનો અર્થ
પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર હનુમાનજીનો જન્મ ભગવાન શિવની તપસ્યાને ફળસ્વરૂપ થયો હતો અને તેઓ માત્ર બળવાન જ નહીં, પરંતુ મનના વિચારોથી પણ સુંદર હતા. તેથી તેમનું નામ સુંદર રાખવામાં આવ્યું હતું.
સુંદરકાંડનું નામ
કહેવાય છે કે રામાયણનો સુંદરકાંડ હનુમાનજીના તે નામ સુંદરને દર્શાવે છે. કારણ કે સુંદરકાંડ માત્ર એક અધ્યાય નહીં, પરંતુ તેમાં હનુમાનજીના ચરિત્ર, સાહસ, વિચાર અને વિનમ્રતાને દર્શાવે છે.
કેવી રીતે પડ્યું હનુમાન નામ?
તમારા મનમાં હવે તે સવાલ જરૂર આવશે કે જ્યારે હનુમાનજીનું અસલી નામ સુંદર હતું તો પછી હનુમાન નામ કેમ અને કઈ રીતે પડ્યું? પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર બાલ્યકાળમાં હનુમાનજીએ સૂર્ય દેવને લાલ રંગનું ફળ સમજી પકડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને હનુમાનજીને રોકવા માટે ઇંદ્ર દેવે તેમના પર વ્રજથી પ્રહાર કર્યો, જે તેમના જબડા પર પડ્યો અને જડબું સોજી ગયું. કહેવાય છે કે ઉભરાયેલા જડબાને કારણે તેમનું નામ હનુમાન પડ્યું હતું.
ડિસ્ક્લેમર
અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાજિક અને ધાર્મિક આસ્થાઓ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
