Travel Tips: ગોવા કરતાં મજા બમણી અને ખર્ચો થશે ઓછો, ટેંટ સિટીમાં રહી શાંતિથી પસાર કરો રજાઓ, જાણો આ જન્નત જેવી જગ્યા વિશે બધું જ

Budget Friendly Tourist Spot: જો તમારા ગોવા જેવી મજા ઓછા ખર્ચે કરવી હોય તો આજે તમને મધ્યપ્રદેશના સુંદર ટાપૂ વિશે જણાવીએ. અહીં તમે ઓછા ખર્ચે ગોવા સ્ટાઈલ એડવેન્ચર એક્ટિવીટીની મજા લઈ શકો છો. પાણીની વચ્ચે ટાપૂ પર રહેવામાં શાંતિ, રોમાંચ અને મસ્તી બધા જ અનુભવ એકસાથે થશે. ટુંકમાં કહીએ તો આ જગ્યાની ટ્રીપ ફુલ ઓન પૈસા વસુલ સાબિત થશે.
 

Updated:Jan 15, 2026, 04:50 PM IST

મધ્યપ્રદેશનું મિનિ ગોવા

મધ્યપ્રદેશનું મિનિ ગોવા તરીકે ફેમસ છે હનુવંતિયા ટાપૂ, જે ખંડવા જિલ્લામાં આવ્યું છે. જે ઈંદિરા સાગર બંધના વિશાળ જળાશય પર બનેલું અદ્ભુત પર્યટન સ્થળ છે. આ જગ્યાએ જલ મહોત્વસ પણ ચાલે છે જે માર્ચ 2026 સુધી ચાલશે. આગામી દિવસોમાં તમે ફરવાનું પ્લાનિંગ કરતા હોય તો આ જગ્યા વિશે વિચારવા જેવું તો ખરું.   

એડવેંચર એક્ટિવિટી

ખાસ કરીને જે લોકોને વોટર સ્પોર્ટ અને એડવેંચર એક્ટિવિટીનો શોખ છે તેમના માટે આ જગ્યા જન્નત છે. અહીં ક્રુઝ રાઈડ, સ્પીડ બોટ, જેટ સ્કી, બનાના રાઈડ અને વોટર સર્ફિંગ જેવી એક્ટિવિટી કરી શકો છો. સાથે જ શાંતિથી બોટિંગનો આનંદ પણ માણી શકો છો.  

જંગલમાં ટ્રેકિંગ

આ જગ્યાએથી તમે બોટ વડે બોરિયાનલ ટાપૂ પણ જઈ શકો છો. અહીં તમને જંગલમાં ટ્રેકિંગની મજા માણવા મળશે અને સાથે જ વાઈલ્ડ લાઈફ જોવાની તક મળશે. આ જગ્યા પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે.   

હનુવંતિયા માટે ઈંદોર એરપોર્ટ

હનુવંતિયા જવા માટે રોડ, રેલ્વે કે હવાઈ માર્ગ પસંદ કરી શકો છો. હનુવંતિયા માટે ઈંદોર એરપોર્ટ લાગુ પડે છે. ટ્રેનમાં મુસાફરી કરો તો ખંડવા રેલ્વે સ્ટેશનથી અહીં બાય રોડ પહોંચી શકો છો. જો તમે રોડ ટ્રીપ કરો તો ઈંદોરથી ખંડવાનો રસ્તો પણ મનમોહક છે.   

12 થી 15 હજારનો ખર્ચ

બે દિવસની હનુવંતિયાની ટ્રિપ પ્લાન કરો તો રહેવા, જમવાથી લઈ એડવેન્ચર એક્ટિવીટીમાં કુલ 12 થી 15 હજારનો ખર્ચ થઈ શકે છે. અહીં રોકાવા માટે ટેંટ સિટી ઉપરાંત રિસોર્ટ, ગેસ્ટ હાઉસ, હોટેલ્સ પણ ઉપલબ્ધ છે.  

