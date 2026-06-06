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Harshan Yog 2026: 18 જૂને બનશે હર્ષણ યોગ, 5 રાશિના જાતકોને થશે ફાયદો, નોકરી-વેપારમાં થશે પ્રગતિ

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 06, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:38 PM IST

Harshan Yog 2026 Horoscope: જૂન 2026ના મહિનામાં ઘણા શુભ યોગનું નિર્મામ થઈ રહ્યું છે. પરંતુ આ મહિને અતિ લાભકારી તથા પ્રભાવશાળી હર્ષણ યોગ બની રહ્યો છે, જેનો શુભ પ્રભાવ કેટલાક જાતકો પર પડશે. આવો જાણીએ હર્ષણ રાજયોગથી ક્યા 5 જાતકોને ફાયદો થશે.

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અતિ લાભકારી હર્ષણ યોગ 18 જૂન 2026ની સાંજે 5 કલાક 35 મિનિટ પર બની રહ્યો છે, જે 19 જૂન 2026ની બપોરે 2 કલાક 53 મિનિટ સુધી પ્રભાવી રહેશે. આ દરમિયાન કેટલાક જાતકોને હર્ષણ યોગથી લાભ થઈ શકે છે. આ રાશિઓને કામધંધામાં ફાયદો થશે અને જીવનમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. આવો આ પાંચ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.  

કર્ક રાશિ2/7

કર્ક રાશિ

ધૈર્યથી કામ લેવાને કારણે તમે કોઈ મોટી મુશ્કેલીમાં ફસાતા બચી જશો. સાથે આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરવા માટે કરવામાં આવેલા પ્રયાસો સફળ થશે. આ સિવાય લવ લાઇફમાં પ્રેમ વધશે.

તુલા રાશિ3/7

તુલા રાશિ

ભાગદોડભર્યા જીવનમાંથી થોડી રાહત મળશે. આશા છે કે તમે પરિવારજનો સાથે સમય પસાર કરશો. પૈસાનું યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવાથી ભવિષ્યમાં લાભ થઈ શકે છે.

ધન રાશિ4/7

ધન રાશિ

મિત્રોની સાથે પાર્ટી કરવાથી પરીણિત જાતકોને માનસિક શાંતિ મળશે. જો તમારા હજુ લગ્ન થયા નથી તો તમારો સંબંધ પાક્કો થઈ શકે છે. આ સાથે કમાણી કરવાની તક મળશે.

મકર રાશિ5/7

મકર રાશિ

અટવાયેલા કાર્યો પુરા થવાથી માનસિક શાંતિ મળશે. સાથે તમે પ્રસન્ન રહેશો. સ્વાસ્થ્યની વાત કરીએ તો તેને લઈને ચિંતા મુક્ત રહેવાનો સમય આવી ગયો છે. આ સિવાય આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા માટે કરવામાં આવેલા પ્રયાસ સફળ થશે.

મીન રાશિ6/7

મીન રાશિ

પૈસાનું યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવાથી ભવિષ્યમાં તમને લાભ થશે. પરિવારની સાથે સમય પસાર કરશો. આ દરમિયાન સામૂહિક યાત્રા પણ દરેક ઉંમરના જાતકો માટે સારી રહેશે.

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ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

TAGS:
Harshan Yog 2026
Harshan Yog 2026 rashifal

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