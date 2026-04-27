ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા વચ્ચે બદલાઈ ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : આજે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે, દેશની સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. આજે ફરી એકવાર ભાવ યથાવત રહ્યા છે.
 

Updated:Apr 27, 2026, 10:51 AM IST

Petrol Diesel Price Today : વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો હોવા છતાં દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. આજે 27 એપ્રિલે દેશના મુખ્ય શહેરોમાં ફ્યુઅલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અસ્થિરતા યથાવત છે.   

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણામાં કોઈ નક્કર પરિણામો આવ્યા નથી, જેની સીધી અસર ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય ચેઇન પર પડી રહી છે. ઓઈલ વેપાર માટે મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના સંભવિત બંધ થવાના અહેવાલોએ વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલની અછતનો ભય વધારી દીધો છે. નોંધનીય છે કે ભારત તેની ઓઈલ જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો આ જ પ્રદેશમાંથી આયાત કરે છે.  

દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹94.77 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹87.67 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹103.54 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹90.03 પ્રતિ લિટર છે. કોલકાતામાં પેટ્રોલ ₹105.45 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹92.02 પ્રતિ લિટરના ભાવે મળી રહ્યું છે.  

અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹94.49 છે અને ડીઝલ ₹90.16 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. હૈદરાબાદમાં પેટ્રોલ ₹107.46 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹95.70 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે. તો બેંગલુરુમાં પેટ્રોલ ₹102.96 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹90.99 પ્રતિ લિટર છે. 

દેશમાં ફ્યુઅલના ભાવ મુખ્યત્વે ત્રણ પરિબળો પર આધાર રાખે છે. આમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ, રૂપિયા-ડોલર વિનિમય દર અને વેટ સાથે એક્સાઇઝ ડ્યુટીનો સમાવેશ થાય છે.

